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بالفيديو عروض احتفالية بالمدينة ..الصين ترفع آخر القيود عن “ووهان” بؤرة تفشي كورونا

بالفيديو عروض احتفالية بالمدينة ..الصين ترفع آخر القيود عن “ووهان” بؤرة تفشي كورونا

أبرز المواد

بالفيديو عروض احتفالية بالمدينة ..الصين ترفع آخر القيود عن “ووهان” بؤرة تفشي كورونا

بالفيديو عروض احتفالية بالمدينة ..الصين ترفع آخر القيود عن “ووهان” بؤرة تفشي كورونا
http://almnatiq.net/?p=851342
المناطق_متابعات

رفعت السلطات الصينية آخر القيود عن مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر من خضوعها تحت إغلاق صارم.
واعتبارا من منتصف ليل الأربعاء ، عادت حركة المرور لطبيعتها، واستؤنفت حركة الطيران، وباستطاعة السيارات مغادرة المدينة مجددا وللأشخاص السفر بالقطارات، شريطة أن يكونوا أصحاء ولم يخالطوا أي مصابين مؤخرا.
وعودة استئناف الحياة الطبيعية في المدينة التي يقطنها 11 مليون شخص، كمؤشر مهم للصين يأذن بانتهاء أسوأ أزمة.

يشار إلى أن سلالة فيروس كورونا المستجد انتقلت من حيوان مجهول إلى البشر في ووهان في ديسمبر.
ومن بين إجمالي أكثر من 80 ألف إصابة تم تسجيلها رسميا في الصين، كان هناك 50 ألفا في ووهان وحدها، كما أن هناك 2500 وفاة في المدينة من بين 3300 وفاة تم تسجيلها في الصين نتيجة الإصابة بمرض (كوفيد – 19) الذي يسببه الفيروس

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