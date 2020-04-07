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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف خالد دهل..

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جازان _فضه عطيف :

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، لأسرة وذوي الشهيد العريف خالد بن جحشور دهل، أحد منسوبي الحرس الوطني، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.
وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبه أعرب شقيق وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن .

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