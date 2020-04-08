تحركات عسكرية مفاجئة.. سفن أمريكية تعبر مضيق هرمز باتجاه الخليج

أعلنت البحرية الأمريكية، مساء الأحد، دخول مجموعة من سفنها الحربية، إلى الخليج العربي، بعد تداول صور لها. وقالت البحرية في بيان مقتضب، إن سفنها عبرت مضيق هرمز باتجاه الخليج، في الثالث من شهر أبريل الحالي.

ولم يكشف البيان أية تفاصيل إضافية حول هذه السفن أو مهمتها، غير أنها تأتي بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، أن لديه معلومات تشير إلى أن إيران أو وكلاءها يخططون لتنفيذ هجمات على القوات والممتلكات الأمريكية في العراق.

وهدد “ترامب”، السلطات الإيرانية بدفع “ثمن باهظ” إن وقعت هذه الهجمات ضد القوات الأمريكية أو منشآتها بالمنطقة.

وتجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع الدول الكبرى، وإعادة فرض عقوبات عليها.