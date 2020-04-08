بزعمها إثبات وجودها..إيران تعارض اجتماع أوبك+ الطارئ

المناطق-الرياض

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، إن بلاده لا توافق على عقد أي اجتماع طارئ لـ”أوبك+”.

وجاء ذلك في خطاب وجهه الوزير الإيراني في تاريخ 7 أبريل الجاري إلى وزير النفط الجزائري الذي تتولى بلاده رئاسة “أوبك”.

وكتب زنغنه في الخطاب: “الظروف الغامضة التي تكتنف تنظيم الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول خارجها تثير قلقي بشدة” حسب زعمه.

ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك+” مؤتمرا عبر الفيديو الخميس المقبل الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش، ويأتي الاجتماع في وقت تتعرض فيه الأسواق لضغوطات في ظل انخفاض الطلب على الخام بسبب انتشار كورونا.