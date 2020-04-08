احدث الأخبار

«الصخري» يتوقع عواصف ترابية وأمطارًا غزيرة ويحدد موعدها
أبرز المواد
 عاصفة حفرالباطن تسبب في سقوط أجزاء من سور أحد المباني وأسقف من “الشينكو”
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف خالد دهل..
منطقة جازان
 بزعمها إثبات وجودها..إيران تعارض اجتماع أوبك+ الطارئ
أبرز المواد
 تحركات عسكرية مفاجئة.. سفن أمريكية تعبر مضيق هرمز باتجاه الخليج
أبرز المواد
 إيطاليا تستعد لتخفيف القيود بتحفظ على خطا الدنمارك والنمسا
أبرز المواد
 سباق “روسي- أمريكي” للوصول للقاح كورونا.. تجارب سريرية وعقارات تُختبر
أبرز المواد
 برنامج «يسر» يكشف عن عدد الطلبات المسجلة من المواطنين الراغبين في العودة للمملكة
أبرز المواد
 بالفيديو عروض احتفالية بالمدينة ..الصين ترفع آخر القيود عن “ووهان” بؤرة تفشي كورونا
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم تقيم لقاءً افتراضيًا عن جودة التعليم عن بعد
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي: رصدنا معلومات مغلوطة بشأن كورونا مصدرها روسيا
أبرز المواد
 خطوة غير مسبوقة.. المركزي الأوروبي يخفف قواعد التمويل
أبرز المواد
«الصخري» يتوقع عواصف ترابية وأمطارًا غزيرة ويحدد موعدها

«الصخري» يتوقع عواصف ترابية وأمطارًا غزيرة ويحدد موعدها

أبرز المواد
عاصفة حفرالباطن تسبب في سقوط أجزاء من سور أحد المباني وأسقف من “الشينكو”

عاصفة حفرالباطن تسبب في سقوط أجزاء من سور أحد المباني وأسقف من “الشينكو”

أبرز المواد
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف خالد دهل..

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف خالد دهل..

منطقة جازان
بزعمها إثبات وجودها..إيران تعارض اجتماع أوبك+ الطارئ

بزعمها إثبات وجودها..إيران تعارض اجتماع أوبك+ الطارئ

أبرز المواد

«الصخري» يتوقع عواصف ترابية وأمطارًا غزيرة ويحدد موعدها

http://almnatiq.net/?p=851364
المناطق_الرياض

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، اليوم الأربعاء، تشكُّل سحب رعدية تهطل منها أمطار متفاوتة، وقد تصل بعض السحب إلى غزارة أمطارها على عدة مناطق بالمملكة، مشيرًا إلى أن الحالة يصحبها البرَد والرياح النشطة نسبيًّا التي قد تثير عواصف ترابية.

وقال الصخري، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «حسب آخر التحديثات، متوقَّعٌ -بمشيئة الله- خلال ظهيرة ومساء اليوم الأربعاء 15 شعبان 1441هـ الموافق 8 أبريل ۲۰۲۰م، حتى صباح غد الخميس؛ تشكُّل سحب رعدية تهطل منها أمطار متفاوتة قد تصل في بعض السحب الرعدية إلى غزيرة، وتصحب بالبرديات وأيضًا بالرياح النشطة نسبيًّا التي قد تثير عواصف ترابية؛ وذلك على أجزاء من منطقة الرياض نواحي محافظات عفيف والقويعية والدوادمي وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة، وقد تشمل الفرصة العاصمة الرياض والمحافظات المجاورة لها، خصوصًا غربها وشمالها».

وأضاف أن الحالة المتوقعة تشمل «أجزاء من منطقة القصيم، خصوصًا جنوبها وشرقها، وأجزاء من الصمان وقد تمتد الفرصة إلى أجزاء من وسط المنطقة الشرقية،  وجنوب شرق منطقة المدينة المنورة نواحي محافظة المهد وشرقها».

وتابع الصخَري أن التوقعات تشمل أيضًا «شرق منطقة مكة المكرمة وجنوب شرقها نواحي محافظات الطائف والموية والخرمة ورنية وتربة»، مشيرًا إلى أنه «قد تنشأ تكوينات محدودة تهطل منها أمطار متفاوتة على مرتفعات منطقتي الباحة وعسير وشرقهما».

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (حائل، والشرقية، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان). فيما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية والغربية من المنطقة الوسطى.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة، وتصل سرعتها إلى 42 كم على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائج.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي فتكون جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف، وحالته متوسطة الموج.

روابط ذات صلة

عاصفة حفرالباطن تسبب في سقوط أجزاء من سور أحد المباني وأسقف من “الشينكو”

عاصفة حفرالباطن تسبب في سقوط أجزاء من سور أحد المباني وأسقف من “الشينكو”
بزعمها إثبات وجودها..إيران تعارض اجتماع أوبك+ الطارئ

بزعمها إثبات وجودها..إيران تعارض اجتماع أوبك+ الطارئ
تحركات عسكرية مفاجئة.. سفن أمريكية تعبر مضيق هرمز باتجاه الخليج

تحركات عسكرية مفاجئة.. سفن أمريكية تعبر مضيق هرمز باتجاه الخليج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*