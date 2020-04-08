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بلدية دومة الجندل توزع عبوات خاصة بالإصحاح البيئي

بلدية دومة الجندل توزع عبوات خاصة بالإصحاح البيئي
http://almnatiq.net/?p=851365
الجوف_محمد الحسن

ضمن خطتها الوقائية وإجراءاتها الإحترازية للوقاية والحد من إنتشار فايروس كورونا ” كوفيد-19″ لازالت الفرق الميدانية ببلدية دومة الجندل تواصل أعمالها في تعقيم وتطهير الشوارع العامة والمرافق الحيوية والحدائق العامة والمجمعات التجارية ومحطات الوقود ، بالإضافة لجولاتها الرقابية اليومية على المحال الغذائية والمطاعم وأسواق الخضار واللحوم وذلك حرصا منها على صحة المواطن، 

وذكر رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن ابراهيم العنزي  أن بلدية دومة الجندل أعدت خطة مكثفة تشمل على عدد من الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فايروس كورونا المستجد وأطلقت عدد من المبادارات الإجتماعية كمبادرة ” أجلس في بيتك للتمديدات الكهربائية والإعمال الصحية ” بالإضافة لتفعيل مبادرة “صراف آمن ” والتي أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف أمير منطقة الجوف .

وفي إطار الجهود المبذولة عمدت بلدية دومة الجندل إلى توزيع عبوات خاصة بالاصحاح البيئي وذلك ضمن جهود البلدية الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والعبوات عبارة عن صائدة للباعوض والحشرات يمكن تعليقها داخل المنازل أو الأبواب أو الحدائق المنزلية  .

وأضاف أنه من ضمن الإجراءات الإحترازية التي نفذتها البلدية لحماية أبناء المجتمع وتوعيتهم قامت بتوزيع عدد من الحقائب التوعوية في عدد من النقاط تشمل هذه الحقائب على معقمات وكمامات وقفازات  ومنشورات توعوية عن كيفية الوقاية والحد من إنتشار فايروس كورونا .
ودعا العنزي الالتزام بالتعليمات ويمكن التواصل والإبلاغ على الرقم البلدي 940 والإبلاغ التجاري 1900 والتواصل مع وزارة الصحة 937 و البلاغات الأمنية على الرقم 999  سائلين الله السلامة للجميع  .

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