أمين منطقة الجوف يعقد عن طريق الاتصال المرئي عن بعد مع وكلاء الأمين ورؤساء البلديات التابعة لمتابعة سير الأعمال

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ووجه أمين منطقة الجوف كافة الإمكانات لمواجهة الوباء ، ولكافة الوكلاء ورؤساء البلديات التابعة من خلال القيام جميع الإدارات والبلديات التابعة في التعامل مع هذه الجائحة ، وسرعة الاستجابة للتحديات الطارئة واليومية، والإبداع في تقديم أفكار وحلول على كل المستويات لتوفير جميع ما يحتاج إليه المواطن والمقيم في ظل هذه الظروف الصعبة عبر سلسلة من الإجراءات الإدارية والصحية والبيئية والتوعوية والتقنية، وتكثيف الأعمال الميدانية في ٩ بلديات على مدار 24 ساعة عمل، على مدار الأسبوع؛ وذلك لمواجهة الجائحة .

وأوضح امين منطقة الجوف ان البلديات تعتبر خط الدفاع الاول والتي تمثل درعًا وقائية للوطن فيما يتعلق بصحة البيئة والنظافة لمواجهة الجائحة عبر تفعيل دور الوكالات والبلديات التابعة في تعزيز الوعي لضمان حماية كل فئات المجتمع، وإلزام جميع العاملين بالمنشآت الغذائية باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس، والالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من مقام الوزارة، وذلك من خلال نشر لوحات إرشادية لطرق الوقاية من الفيروس في العديد من الأسواق التجارية والأماكن العامة، وإرفاق نشرات توعوية بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة.

بالاضافة الى تنفيذ حملات تفتيشية وجولات رقابية يومية على المحال التجارية والأسواق المركزية؛ وذلك للتأكد من سلامة العاملين، واتباعهم الإرشادات والممارسات الصحية المطلوبة، وتطبيق العقوبات بحدها الأعلى على المخالفين، وإحالتهم للجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.

اخيراً اوضح أن القطاع البلدي، يعمل وفق توجيهات معالي وزير الشوون البلدية والقروية المكلف الاستاذ ماجد الحقيل ويؤكد العمل عن بُعد؛ من خلال منصة “بلدي” والتي بدورها أنهت عدد كبير من التصاريح والرخص من خلال المنصات الإلكترونية، كما باشرت البلديات التابعة كافة البلاغات عبر نظام بلاغات 940.

وتقدم الامانة وكافة بلدياتها للمستفيدين خدمات عدة وتم انجاز ٩٤ ٪؜ منها وتم الحصول عليها وإنجازها من منازلهم دون الحاجة إلى مراجعة الامانة او البلدية ؛ وذلك كإجراء احترازي في مواجهة انتشار الجائحة.