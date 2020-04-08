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الصحة: إرشادات توعوية لاستلام الطلب بطريقة آمنة

الصحة: إرشادات توعوية لاستلام الطلب بطريقة آمنة

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الصحة: إرشادات توعوية لاستلام الطلب بطريقة آمنة

الصحة: إرشادات توعوية لاستلام الطلب بطريقة آمنة
http://almnatiq.net/?p=851378
المناطق_واس

قدّمت الصحة عددا من الإرشادات التوعوية عن كيفية استلام الطلب بطريقة آمنة وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتوعية كافة أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس كورونا الجديد COVID19 وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تساهم “بإذن الله” في الوقاية منه والحد من انتشاره.
ونشرت إنفوجرافيك توعوي عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية “عش بصحة”، وذلك بعنوان ” كيف أستلم الطلب بطريقة آمنة ” تضمن عددا من الخطوات الواجب اتباعها وتشمل التأكد أن جهة التوصيل تراعي الإجراءات الوقائية ومسجّل لدى هيئة الاتصالات، وترك مسافة آمنة بين المستلم ومندوب التوصيل لا تقل عن متر، والدفع الإلكتروني بدل النقدي، وغسل اليدين جيداً بعد استلام الطلب وعدم لمس الوجه، وكذلك التخلص من الأكياس والغلاف الخارجي للطلب فور استلامه وتعقيم أي سطح مكشوف للطلب بالكلور والماء إن أمكن.
ودعت الصحة كافة المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة، مؤكدةً على أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات “بإذن الله”.

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