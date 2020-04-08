الجيش الفرنسي: الاشتباه بوجود إصابات بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات شارل ديغول

المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية ، اليوم ، أن حوالي أربعين بحارا على حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول ظهرت عليهم منذ فترة “عوارض مطابقة” لفيروس كورونا المستجد ويخضعون “لمراقبة طبية مشددة”.

وقالت الوزارة في بيان “اعتبارا من اليوم سينقل إلى حاملة الطائرات فريق متخصص في كشف الحالات مع المعدات اللازمة لذلك بغية عزل الذين تتأكد إصابتهم منعا لتفشي الوباء على السفينة”.

وأوضحت أن حاملة الطائرات موجودة حاليا في الأطلسي وتبحر عائدة إلى ميناء تولون قبل الموعد المحدد في 23 أبريل.

وأضافت الوزارة أن “البحارة الذين ظهرت عليهم العوارض عزلوا كإجراء احترازي لحماية باقي الطاقم. ولم يسجل لدى البحارة المصابين أي تفاقم في حالتهم”.