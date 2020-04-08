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الكويت تسجل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الكويت تسجل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=851386
المناطق - الرياض

سجّلت الكويت اليوم 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات إلى 855 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن هناك حالة مرتبطة بالسفر إلى فرنسا لمواطنة كويتية، و 105 حالات مخالطة هي حالة لمواطن كويتي و77 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية وتسع حالات لمقيمين من الجنسية المصرية وثماني حالات لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية وخمس حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية، وحالة واحدة لكقيمين من الأردن والفلبين وسوريا ونيبال وإيران.
وأفاد بأن حالات التقصي الوبائي بلغ عددها ست حالات اثنتين منها لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية وحالتان لمقيمين من الجنسية الهندية وحالة لمقيم بصورة غير قانونية وحالة لمقيم من الجنسية المصرية، مشيرًا إلى أن مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 21 حالة منها سبع حرجة و14 مستقرة وبذلك يصبح مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس كورونا 743 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية أن إجمالي عدد الذين أنهوا فترة الحجر الصحي المقررة في مراكز الحجر الصحي المؤسسي بقي عند 911 شخصًا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس.

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