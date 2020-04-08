شرطة الرياض تقبض على شخصين خالفا منع التجول ونشر مخالفتهما في مواقع التواصل

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ويظهر من خلاله شخص يقود مركبته ومعه آخر في صندوق الأمتعة الخلفي، مخالفًا بذلك لأمر منع التجول، ويوثق ذلك وينشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية، – بفضلٍ من الله – عن القبض عليهما وهما (مواطنان في العقدين الثالث والرابع)، حيث جرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية، لإحالتهما إلى النيابة العامة.