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شرطة الرياض تقبض على شخصين خالفا منع التجول ونشر مخالفتهما في مواقع التواصل

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شرطة الرياض تقبض على شخصين خالفا منع التجول ونشر مخالفتهما في مواقع التواصل

شرطة الرياض تقبض على شخصين خالفا منع التجول ونشر مخالفتهما في مواقع التواصل
http://almnatiq.net/?p=851388
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ويظهر من خلاله شخص يقود مركبته ومعه آخر في صندوق الأمتعة الخلفي، مخالفًا بذلك لأمر منع التجول، ويوثق ذلك وينشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية، – بفضلٍ من الله – عن القبض عليهما وهما (مواطنان في العقدين الثالث والرابع)، حيث جرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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