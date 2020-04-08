احدث الأخبار

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6999.34 نقطة
أبرز المواد
 شركات الطيران مرشحة لخسارة 113 مليار دولار بسبب كورونا
أبرز المواد
 أمين تبوك يتفقد أولى نقاط سوق الخضار المؤقت بعد بدء العمل فيه
منطقة تبوك
 ٤٠٠ قائدا كشفيا يشاركون في حملة التدابير الاحترازية من وباء كورونا بالشرقية.
المنطقة الشرقية
 وزير الثقافة يُكلّف الدكتور جاسر الحربش رئيساً تنفيذياً لهيئة التراث
أبرز المواد
 إنفاذاً لأمر خادم الحرمين.. التأمينات الاجتماعية تبدأ في استقبال طلبات دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا
أبرز المواد
 إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين .. تمديد فترة استخدام تأشيرات “الخروج والعودة” للوافدين دون مقابل
أبرز المواد
 757 حالة وفاة بكورونا في إسبانيا خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 “هدف”: إتمام إجراءات الالتحاق ببرنامج دعم العاملين في توصيل الطلبات عبر بوابة “العمل الحر”
أبرز المواد
 شرطة الرياض تقبض على شخصين خالفا منع التجول ونشر مخالفتهما في مواقع التواصل
أبرز المواد
 الكويت تسجل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الجيش الفرنسي: الاشتباه بوجود إصابات بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات شارل ديغول
أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6999.34 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6999.34 نقطة

أبرز المواد
شركات الطيران مرشحة لخسارة 113 مليار دولار بسبب كورونا

شركات الطيران مرشحة لخسارة 113 مليار دولار بسبب كورونا

أبرز المواد
أمين تبوك يتفقد أولى نقاط سوق الخضار المؤقت بعد بدء العمل فيه

أمين تبوك يتفقد أولى نقاط سوق الخضار المؤقت بعد بدء العمل فيه

منطقة تبوك
٤٠٠ قائدا كشفيا يشاركون في حملة التدابير الاحترازية من وباء كورونا بالشرقية.

٤٠٠ قائدا كشفيا يشاركون في حملة التدابير الاحترازية من وباء كورونا بالشرقية.

المنطقة الشرقية

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين .. تمديد فترة استخدام تأشيرات “الخروج والعودة” للوافدين دون مقابل

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين .. تمديد فترة استخدام تأشيرات “الخروج والعودة” للوافدين دون مقابل
http://almnatiq.net/?p=851396
المناطق - الرياض

انطلاقاً من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد – 19)، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين – بإذن الله – ، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، وإنفاذاً للتوجيهات الكريمة؛ بدأت المديرية العامة للجوازات في تمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات “الخروج والعودة” التي تنتهي فترة صلاحيتها من تاريخ 1 / 7 / 1441هـ، الموافق 25 / 2 / 2020م، حتى تاريخ 1 / 10 / 1441هـ، الموافق 24 / 5 / 2020م ولمدة ثلاثة أشهر إضافية مجاناً، ويشمل التمديد المقيمين من أصحاب المهن التجارية والصناعية الموجودين داخل المملكة الذين لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج عبر منافذ المملكة.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن التمديد يتم آلياً من النظام دون مراجعة مقار الجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية، وبإمكان المستفيد الدخول عبر حسابه في منصة “أبشر” للاطلاع على الخدمة المقدمة له إلكترونياً.

روابط ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6999.34 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6999.34 نقطة
شركات الطيران مرشحة لخسارة 113 مليار دولار بسبب كورونا

شركات الطيران مرشحة لخسارة 113 مليار دولار بسبب كورونا
وزير الثقافة يُكلّف الدكتور جاسر الحربش رئيساً تنفيذياً لهيئة التراث

وزير الثقافة يُكلّف الدكتور جاسر الحربش رئيساً تنفيذياً لهيئة التراث

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*