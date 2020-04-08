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شركات الطيران مرشحة لخسارة 113 مليار دولار بسبب كورونا

شركات الطيران مرشحة لخسارة 113 مليار دولار بسبب كورونا
http://almnatiq.net/?p=851402
المناطق - وكالات

قد تخسر شركات الطيران العالمية 113 مليار دولار من مبيعاتها في حال استمرار انتشار فيروس كورونا، وفقاً لما ذكره اتحاد النقل الجوي الدولي.

وحذر اتحاد النقل الجوي الدولي من أن الخسائر التي قد تتكبدها صناعة الطيران ستكون مماثلة لتلك التي عانى منها القطاع خلال الأزمة المالية العالمية في العام 2008. وقالت المجموعة إن شركات الطيران قد تخسر 19% من أعمالها في حال عدم احتواء الفيروس قريباً.

وارتفعت تقديرات المجموعة للخسائر بشكل كبير على مدى الأسبوعين الماضيين، بعد أن كان توقع اتحاد النقل الجوي الدولي حينها خسائر مبيعات تبلغ 30 مليار دولار.

وقال ألكساندر دي جونياك، الرئيس التنفيذي للمجموعة إن “تحول الأحداث نتيجة لفيروس كورونا هو أمر لم يسبق له مثيل، إذ في حوالي شهرين، اتخذت آفاق الصناعة في معظم أنحاء العالم منعطفاً دراماتيكياً نحو الأسوأ”، مضيفاً أنه من غير الواضح كيف سيتطور الفيروس، “إلّا أن هذه أزمة كبيرة”.

وأضاف دي جونياك أنه في حال احتواء الفيروس قريباً، وانتعاش اقتصادات العالم بسرعة جرّاء ذلك، فقد تكون خسائر الصناعة محدودة بـ63 مليار دولار.

وقد أصاب فيروس كورونا، كوفيد 19، حتى الآن أكثر من 94 ألف حالة في جميع أنحاء العالم، وأدى إلى 3300 حالة وفاة، معظمها في الصين. كما تعاني كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وإيران من تفش كبير للفيروس.

وقد شجعت القيود المفروضة على السفر وقلة الطلب من العملاء عشرات شركات الطيران الكبرى على إلغاء رحلاتها الجوية من وإلى الصين القارية بسبب فيروس كورونا. كما قلص عدد الرحلات الجوية عبر المحيط الأطلسي وفي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

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