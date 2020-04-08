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٤٠٠ قائدا كشفيا يشاركون في حملة التدابير الاحترازية من وباء كورونا بالشرقية.

٤٠٠ قائدا كشفيا يشاركون في حملة التدابير الاحترازية من وباء كورونا بالشرقية.

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٤٠٠ قائدا كشفيا يشاركون في حملة التدابير الاحترازية من وباء كورونا بالشرقية.

٤٠٠ قائدا كشفيا يشاركون في حملة التدابير الاحترازية من وباء كورونا بالشرقية.
http://almnatiq.net/?p=851407
الدمام - عبدالله السعيدي

شارك ٤٠٠ قائدا ورائدا كشفيا ضمن الفريق التطوعي الكشفي بتعليم المنطقة الشرقية في حملة التدابير الاحترازية من وباء كورونا المستجد وذلك بالمشاركة في توعية وقياس الحرارة لمرتادي مراكز التموين الغذائي بمختلف مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها وذلك بتوجيه ومتابعة من مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان. وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص بأن هذه الحملة التطوعية لرجال الكشافة التي أطلقها النشاط الطلابي بتعليم الشرقية تأتي متسقة مع أهداف مفهوم العمل التطوعي وذلك لمساندة كافة القطاعات الصحية والجهات المعنية لمواجهة هذا الوباء والعمل على تأسيس ثقافة اتباع التعليمات وتطبيقها
وأشار الباحص بأن العمل الكشفي بتعليم الشرقية له إسهامات كثيرة وذلك من خلال تبني القيم النبيلة والفاضلة والتي تعكس من ناحية ايجابية على أبنائنا الطلاب وتزيد من ثقافة العمل التطوعي لديهم ورفع مستوى المسؤولية لاسيما في مثل هذه المشاركة التي يقدمونها توعية لمرتادي هذه المراكز من وباء كورونا حيث يتصف الفريق الكشفي التطوعي بروح المثابرة والإقدام والعمل الجماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف.
وألمح الباحص بأن الفريق يتكون من ٤٠٠ عضوا فاعلا من قادة العمل الكشفي والجوالة حيث يتمركزون في عدد من مراكز التموين الغذائي في مختلف مدن المنطقة الشرقية حيث تم تدريبهم على كيفية العمل التثقيفي وأهم الرسائل التوعوية المقدمة للمتسوقين في هذه المراكز.

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