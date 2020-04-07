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أمين تبوك يتفقد أولى نقاط سوق الخضار المؤقت بعد بدء العمل فيه

أمين تبوك يتفقد أولى نقاط سوق الخضار المؤقت بعد بدء العمل فيه

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أمين تبوك يتفقد أولى نقاط سوق الخضار المؤقت بعد بدء العمل فيه

أمين تبوك يتفقد أولى نقاط سوق الخضار المؤقت بعد بدء العمل فيه
http://almnatiq.net/?p=851408
المناطق- تبوك :

تفقد أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق ، اليوم الاربعاء سوق الخضار المؤقت والذي أعلنت عنه امانة المنطقة بافتتاحه مؤخراً ، يرافقه وكيل الأمين للخدمات المهندس فيصل بن عواد الحويطي وعدد من مديري الإدارات بهدف التأكد من مدى جاهزية السوق والتزام الباعة في تطبيق الاشتراطات الصحية وتقيدهم بالاشتراطات الوقائية ضد فايروس كرونا
وأوضحت امانة المنطقة بأن السوق يقع على امتداد طريق الملك عبد الله (سوق السبت سابقاً) ويحتوي على أكثر من (280) موقع جاهز امام المستثمرين سعياً من الأمانة على التخفيف على الموطنين والمقيمين وحفاظاً على سلامتهم
كما التقى “الشفق” خلال الزيارة على الالتقاء بعدد من المتسوقين والباعة لمعرفة آرائهم ومستوى رضاهم عن مستوى النظافة في السوق وطلباتهم من خلال نقطة البيع الجديدة ، ومن ثم اطلع على عمليات اعمال المختبر بالسوق والتحقق من سلامة العينات المعروضة للمتسوقين فيما أكد على جميع الباعة ضرورة رفع مستوى النظافة والالتزام بالاشتراطات اللازمة حرصًا على سلامتهم وسلامة الصحة العامة للمتسوقين، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل السوق .
الجدير بالذكر انا امانة المنطقة سبق وان أعلنت عن تحديد اربع نقاط مؤقتة على مستوى مدينة تبوك لبيع الخضار والفاكهة وذلك للتخفيف على المواطنين والمقيمين وحرصاً على سلامتهم وعدم التجمع في نقطة واحد في السوق المركزي للخضار والفاكهة كما تهيب الأمانة جميع المواطنين والمقيمين بأخذ جميع الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد تفشي فيروس كرونا حرصاُ على سلامتهم.

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