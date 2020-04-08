احدث الأخبار

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6999.34 نقطة
أبرز المواد
 شركات الطيران مرشحة لخسارة 113 مليار دولار بسبب كورونا
أبرز المواد
 أمين تبوك يتفقد أولى نقاط سوق الخضار المؤقت بعد بدء العمل فيه
منطقة تبوك
 ٤٠٠ قائدا كشفيا يشاركون في حملة التدابير الاحترازية من وباء كورونا بالشرقية.
المنطقة الشرقية
 وزير الثقافة يُكلّف الدكتور جاسر الحربش رئيساً تنفيذياً لهيئة التراث
أبرز المواد
 إنفاذاً لأمر خادم الحرمين.. التأمينات الاجتماعية تبدأ في استقبال طلبات دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا
أبرز المواد
 إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين .. تمديد فترة استخدام تأشيرات “الخروج والعودة” للوافدين دون مقابل
أبرز المواد
 757 حالة وفاة بكورونا في إسبانيا خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 “هدف”: إتمام إجراءات الالتحاق ببرنامج دعم العاملين في توصيل الطلبات عبر بوابة “العمل الحر”
أبرز المواد
 شرطة الرياض تقبض على شخصين خالفا منع التجول ونشر مخالفتهما في مواقع التواصل
أبرز المواد
 الكويت تسجل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الجيش الفرنسي: الاشتباه بوجود إصابات بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات شارل ديغول
أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6999.34 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6999.34 نقطة

أبرز المواد
شركات الطيران مرشحة لخسارة 113 مليار دولار بسبب كورونا

شركات الطيران مرشحة لخسارة 113 مليار دولار بسبب كورونا

أبرز المواد
أمين تبوك يتفقد أولى نقاط سوق الخضار المؤقت بعد بدء العمل فيه

أمين تبوك يتفقد أولى نقاط سوق الخضار المؤقت بعد بدء العمل فيه

منطقة تبوك
٤٠٠ قائدا كشفيا يشاركون في حملة التدابير الاحترازية من وباء كورونا بالشرقية.

٤٠٠ قائدا كشفيا يشاركون في حملة التدابير الاحترازية من وباء كورونا بالشرقية.

المنطقة الشرقية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6999.34 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6999.34 نقطة
http://almnatiq.net/?p=851416
المناطق _الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 12.94 نقطة ليقفل عند مستوى 6999.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 238 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 236 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات طباعة وتغليف, وفرة, ريدان, حلواني إخوان, وأسواق المزرعة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسواق عبدالله العثيم, المراكز, وقت اللياقة, سدافكو, وتكافل الراجحي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 4.73% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء, زين السعودية، سيرا, دار الأركان, والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, أرامكو السعودية, زين السعودية، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 19.55 نقطة ليقفل عند مستوى 6299.44 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 351 ألف سهم تقاسمتها 791 صفقة.

روابط ذات صلة

شركات الطيران مرشحة لخسارة 113 مليار دولار بسبب كورونا

شركات الطيران مرشحة لخسارة 113 مليار دولار بسبب كورونا
وزير الثقافة يُكلّف الدكتور جاسر الحربش رئيساً تنفيذياً لهيئة التراث

وزير الثقافة يُكلّف الدكتور جاسر الحربش رئيساً تنفيذياً لهيئة التراث
إنفاذاً لأمر خادم الحرمين.. التأمينات الاجتماعية تبدأ في استقبال طلبات دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا

إنفاذاً لأمر خادم الحرمين.. التأمينات الاجتماعية تبدأ في استقبال طلبات دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*