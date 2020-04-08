تمكن الجيش اليمني مدعوما بطيران تحالف دعم الشرعية اليوم، من السيطرة على عدة مواقع في الجوف شمال شرق اليمن.
وقال مصدر في المقاومة الشعبية المساندة للجيش إن قواته مدعومة بغارات مكثفة لطيران دعم الشرعية تمكنت من استعادة معسكر “اللبنات” ومساحات واسعة من في مناطق عدوان والجدافر التي كان الانقلابيون سيطروا عليها خلال الايام القليلة الماضية.
وأشار إلى أن “ملية عسكرية خاطفة نفذها الجيش والمقاومة باسناد تحالف دعم الشرعية حققت نتائج كبيرة وأن المعركة مستمرة باتجاه الحزم، مركز المحافظة”.
الجيش اليمني يلحق هزائم كبيرة بالانقلابيين في الجوف شمال شرق اليمن
epa06416820 Yemeni soldiers participate in a military maneuver supported by the Saudi-led military coalition in the eastern province of Marib, Yemen, 04 January 2018. Since March 2015, the Saudi-led military coalition has been supporting pro-Yemeni government troops and carrying out airstrikes against the Houthi rebels in Yemen in an attempt to restore power to Yemen's internationally recognized President Abdo Rabbo Mansour Hadi. EPA/SOLIMAN ALNOWAB
تمكن الجيش اليمني مدعوما بطيران تحالف دعم الشرعية اليوم، من السيطرة على عدة مواقع في الجوف شمال شرق اليمن.
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