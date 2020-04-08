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الداخلية : تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة الباحة

الداخلية : تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة الباحة

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الداخلية : تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة الباحة

الداخلية : تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة الباحة
http://almnatiq.net/?p=851422
المناطق _الرياض

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الباحة بمنطقة الباحة، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى ( يَاأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.
وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).
أقدم عبدالمحسن بن حمود بن عبدالله الغامدي -سعودي الجنسية- على قتل سعد بن عائض بن مشرف الغامدي -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس عدة طلقات أدت إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالمحسن بن حمود بن عبدالله الغامدي -سعودي الجنسية- اليوم الأربعاء الموافق 15 / 8 / 1441هـ بالسجن العام بمنطقة الباحة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء.

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