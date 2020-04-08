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سمو أمير نجران يدشّن مشروعي تطوير مركز القيادة والتحكم وإدارة الأزمات بصحة المنطقة

سمو أمير نجران يدشّن مشروعي تطوير مركز القيادة والتحكم وإدارة الأزمات بصحة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=851434
المناطق _ نجران

دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، إلكترونيًّا , مشروعي تطوير مركز القيادة والتحكم، وتطوير إدارة الأزمات والكوارث، بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.
ورفع سموه باسم واسم أهالي المنطقة , عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على كريم الرعاية لتطوير الخدمات الصحية بالمنطقة، وعلى ما يوليانه من حرص لدعم المجهود الصحي، الذي يتجسد في هذين المشروعين المهمين.
كما أعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز في اتصال مرئي من مكتب سموه بديوان الإمارة بمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة خالد بن عايض عسيري بمشاركة نائب المدير العام ورئيس مركز القيادة والتحكم الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم إضافة إلى مدير إدارة الأزمات والكوارث ومدير مستشفى شرورة ونائب مدير مستشفى الملك خالد , عن فخر المنطقة وأهاليها بالجهود التي يبذلها أبطال الصحة، وفي مقدمتهم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
من جهته أعرب مدير صحة المنطقة عن شكره لسمو أمير المنطقة على توجيهه بتنفيذ هذين المشروعين، وعلى متابعته لكل ما من شأنه المحافظة على صحة وسلامة المجتمع، مبيّنًا استحداث أربع منصات متخصصة داخل مركز القيادة والتحكم، لتمثل العصب المركزي لكل الحيثيات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد كوفيد 19، إذ تشمل الأمراض المعدية ومكافحة العدوى والطوارئ والنقل الإسعافي والإعلام الصحي لإدارة الحدث.
وأوضح مدير صحة المنطقة أن المركز هو محور التأكد من جاهزية أسرة المستشفيات وغرف العزل والعناية المركزة، واستقبال بلاغات الحالات المؤكدة والمشتبه بإصابتها، وتوجيه النقل الإسعافي، وفرق الاستجابة السريعة لحصر المخالطين، والتأكد من تأمين المستلزمات الطبية وجاهزية وحدات الدم.

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