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شرطة عسير: القبض على المتحرش بالقاصرات في عسير

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http://almnatiq.net/?p=851437
المناطق _ عسير

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، أنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تضمنت تحرش شخص بقاصرات بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات خادشة للحياء، وطلبه منهن التصوير له وتباهيه بأفعاله والمجاهرة بها؛ فقد تمكنت – بفضل الله – الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهومواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة .

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