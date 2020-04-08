سمو أمير الحدود الشمالية يناقش مع مدير شرطة المنطقة الخطة الأمنية بشأن تقديم ساعات منع التجول

عرعر _ محمد الحسن

ناقش صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية عبر الاتصال المرئي اليوم, الخطط الأمنية بشأن تقديم ساعات منع التجول في بقية المناطق والمدن ومنها منطقة الحدود الشمالية ليبدأ من الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً ابتداء من اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه اليوم عبر الاتصال المرئي مع مدير شرطة المنطقة اللواء صالح بن عواض الجابري.

حيث استعرض سموه الخطط الأمنية الخاصة بتنفيذ قرار تقديم ساعات منع التجول بجميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، وأهم الخطط المستقبلية التي تعمل عليها الجهات الأمنية، والتعاون التكاملي فيما بينها لتحقيق أعلى درجات الإنجاز.

ودعا سموه جميع المواطنين والمواطنات والمقيمين إلى الالتزام التام والتعاون الأمثل مع رجال الأمن لتمكينهم من تطبيق قرار منع التجول الجزئي بكفاءة عالية إضافة لعدم تعريض أنفسهم للعقوبات المقررة التي فرضت على من يتهاون في تطبيق الأنظمة.

شارك في الاجتماع عن بُعد وكيل الإمارة محمد بن سلطان بن جريس ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني.