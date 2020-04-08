الكلية التقنية بنجران تدشن مبادرة ” سلامتك تهمنا ” مع البريد السعودي لتسليم البطاقات البنكية للمتدربين

المناطق _ نجران

دشن وكيل الكلية التقنية بنجران لشؤون المتدربين تركي بن محمد آل دغرير ومساعد مدير عام المنطقة للتوزيع بالبريد السعودي بنجران علي محمد المحامض وبحضور مساعد مدير عام المنطقة للتسويق والمبيعات بالبريد السعودي بنجران حمد محمد راشد الصقور مبادرة ” سلامتك تهمنا”، وذلك لإيصال البطاقات البنكية ( الصراف الآلي ) لمتدربي الكلية لمقرات إقامتهم.

ووجه عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي الصقري شكره الجزيل للبريد السعودي على جهودهم المبذولة في سبيل الارتقاء بالخدمات البريدية التي تواصل التميز وتعتبر من الوسائل المهمة لتواصل المجتمع.

وأبان مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق أن البريد السعودي وافق على القيام بهذه المهمة مجاناً.

وأشار “آل عتيق ” الى أن هذه المبادرة تأتي حرصاً من الكلية التقنية بنجران ممثلة بوكالة الكلية لشؤون المتدربين بتقديم خدماتها الكترونياً عن بُعد وذلك بعد قرار تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية وحرصاً على سلامة المتدربين، وانسجاماً مع النهج العام الذي توليه الدولة – حفظها الله – لرعاية أبنائها والحرص عليهم، واستكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19)