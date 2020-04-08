سمو أمير الجوف يجتمع بوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ويوجه بتكثيف النقاط الأمنية الثابتة والمتجولة

الجوف _ محمد الحسن

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بالأوامر الملكية والقرارات الإضافية التي صدرت عن الدولة -أعزها الله-، لتعزيز الاجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس

كورونا ، بما في ذلك تقديم منع التجول إلى الساعة الثالثة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً، مشدداً سموه على متابعة تنفيذها في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سموه اليوم عن بُعد، مع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات.

وفي بداية الاجتماع قدم سموه التهنئة لوكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الخامسة عشرة وكيلاً لإمارة منطقة الجوف، متمنياً سموه له

التوفيق.

بعد ذلك استعرض سموه جدول الاجتماع، حيث استمع من محافظي المحافظات لتقرير عن الخطوات التي قامت بها الجهات الحكومية

في المحافظات والمراكز والتدابير التي تمت لتطبيق تقديم أمر منع التجول في المنطقة ومحافظاتها، ومتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا مع الجهات ذات العلاقة، وأعمال النظافة والتعقيم وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية للحيلولة دون انتشار الفيروس، وخاصة.

ووجه الأمير فيصل بن نواف بتكثيف النقاط الأمنية الثابتة والمتجولة محاذاة للطرق الرئيسية لضمان تطبيق أمر منع التنقل بين المناطق ، ومنع التجمعات في الاستراحات الخاصة وأماكن سكن العمالة الوافدة .

وفي نهاية الاجتماع أشاد سموه بتفاعل المواطنين والشركات بالمبادرة التي اطلقها سموه ” كلنا أهل ” لتخفيف الأثار المعيشية على ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة، داعياً سموه الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع .

ودعا سموه الله أن يحمي بلادنا من كل مكروه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن يدفع البلاء عن الجميع.