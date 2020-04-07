غرفة البكيرية تدشن نظام التصديق الإلكتروني “خلك في بيتك وحنا نخدمك”

البكيرية _ محمد المسلم

دشنت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة البكيرية ، اليوم الأربعاء نظام التصديق الإلكتروني بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن سليمان الدخيّل والمتضمن إجراء وإتمام مختلف المعاملات والطلبات بأنواعها، والمصادقة على الوثائق والمحررات والشهادات وطلبات وزارة الخارجية وخدمات إعادة التصدير وتصاريح المسابقات التجارية وغيرها إضافة إلى خدمة الاستعلام عن طريق البوابة والتي تتيح للشركات والمؤسسات التحقق من التصديق وشهادة الاشتراك بشكل آلي ، إضافة إلى إمكانية طباعة النماذج المعتمدة.

وأوضح أمين عام الغرفة أحمد بن محمد العواد أن تدشين التصديق الإلكتروني يسهم في تيسير وتوفير الوقت والجهد للمشتركين ويلبي حاجة قطاع الأعمال بالبكيرية ويعزز دور الغرفة الإيجابي في مدّ قنوات التواصل مع العملاء وتوفير خدمات الإلكترونية وبين “العواد” أن هذه الخدمات الإلكترونية تكرّس توجه الغرفة نحو التحوّل الإلكتروني، وتوفير مختلف التسهيلات للمستفيدين، ومواكبة التوجّه الحكومي للتحوّل إلى الحكومة الإلكترونية وكما أفاد أن يمكن للمستفيد الدخول على موقع التصديق الإلكتروني أو عن طريق الكود : https://es.bukcci.org.sa