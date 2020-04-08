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650 طبيباً سعودياً مبتعثاً يساندون المستشفيات الألمانية في مواجهة كورونا

650 طبيباً سعودياً مبتعثاً يساندون المستشفيات الألمانية في مواجهة كورونا

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650 طبيباً سعودياً مبتعثاً يساندون المستشفيات الألمانية في مواجهة كورونا

650 طبيباً سعودياً مبتعثاً يساندون المستشفيات الألمانية في مواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=851474
المناطق _ الرياض

شارك 650 طبيباً في المستشفيات الألمانية مع زملائهم الألمان في مكافحة فيروس كورونا، وتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين في المستشفيات والعيادات، وذلك امتداداً لنهج المملكة الإنساني مع شعوب العالم.
وأوضح الملحق الثقافي بوزارة التعليم في ألمانيا الدكتور منير مطني العتيبي أن أبناء الوطن من طلاب وطالبات الطب في ألمانيا هم في الصفوف الأولى لتقديم واجبهم الإنساني، وخصوصا في هذه الأيام لمواجهة الفايروس المستجد، مشيراً إلى أنهم خير سفراء لمملكة الإنسانية.
وقدم الملحق الثقافي شكره وتقديره الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- على ما تبذله من جهود في محاصرة وباء فايروس كورونا، كما شكر معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على متابعته وحرصه على سلامة الطلبة المبتعثين والإشادة بجهودهم الإنسانية التي تعكس قيم وطنهم وقيادته، وذلك في ظل ما يشهده العالم من تفشٍّ لوباء فايروس كورونا.

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