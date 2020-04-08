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الهيئة الملكية بالجبيل تنفذ مشاريع إعادة تأهيل الطرق بمجموع 50,000 متر طولي

الهيئة الملكية بالجبيل تنفذ مشاريع إعادة تأهيل الطرق بمجموع 50,000 متر طولي

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الهيئة الملكية بالجبيل تنفذ مشاريع إعادة تأهيل الطرق بمجموع 50,000 متر طولي

الهيئة الملكية بالجبيل تنفذ مشاريع إعادة تأهيل الطرق بمجموع 50,000 متر طولي
http://almnatiq.net/?p=851477
الجبيل الصناعية - فتحيه عبدالله

تنفذ ادارة الطرق بقطاع التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بالجبيل مشاريعها بالجبيل الصناعية لإعادة تأهيل الطرق أكثر من 50,000 متر طولي من الطرق وذلك على (6 مسارات).
من جانبه قال مدير إدارة الطرق المهندس سعيد بن ذيب القحطاني أن إدارة الطرق تعمل بشكل متواصل لتنفيذ أعمالها الميدانية على مدار اليوم خصوصا في هذه الفترة والتي تشهد انخفاض نسبيا في الحركة المرورية والذي سهل علينا تيسير اعمالنا بشكل ميسر وسهل وذلك من خلال تأهيل الطرق السريعة
والشريانية بالمدينة والتي تعتبر واجهة لمخارج المدينة ومداخلها و استبدال طبقة الرصف الإسفلتية السطحية، وتركيب العلامات والخطوط الأرضية ، بالإضافة إلى إعادة إنشاء أجزاء من مسارات الطرق المتضررة .

وأضاف المهندس القحطاني أنه يجري العمل الآن على العديد من الطرق من بينها الطريق السريع 1 من طريق 7 إلى طريق الأنصار (بالاتجاهين)، والطريق السريع 7 من طريق 6 إلى طريق 274 (بالاتجاهين) ،و الطريق السريع 4 من طريق اللؤلؤ الغربي إلى طريق اللؤلؤ الشرقي (بالاتجاهين)، و الطريق الرئيسي 6 من طريق السرات إلى طريق الحويلات (بالاتجاهين). حيث تقدر المساحة الإجمالية لتلك للطرق ب 1,600,000 متر مربع.
ويأتي ذلك من اجل رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق وزيادة العمر الافتراضي للطرق من خلال عمل إعادة التأهيل المناسبة نظرا لأهمية هذه الطرق في التنقل ونقل البضائع وربطها لباقي طرق المدينة الرئيسية والتجميعية.
هذا و تطبق إدارة الطرق عددا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حيث تقوم العيادات الطبية بفحص يومي للجميع أثناء الدخول و الخروج من مواقع العمل والقيام بعمليات التعقيم لجميع المكاتب بالإضافة إلى تعقيم دوري لمركبات نقل العمال.

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