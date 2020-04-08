نشرت توضيحًا عن عدد الحالات المسجلة بتاريخ ٧ أبريل الصحة توحد توقيت إعلان الحالات اليومية في المؤتمر اليومي

المناطق - الرياض

أوضحت وزارة الصحة اليوم الأربعاء بأن عدد الحالات المسجلة بتاريخ 7 أبريل هو (327) حالة كالتالي:

تم الإعلان عن 190 حالة ضمن المؤتمر الصحفي يوم أمس وهي الحالات المسجلة من بداية تاريخ 7 أبريل إلى وقت المؤتمر .

تم الإعلان عن 137 حالة في مؤتمر اليوم وهي الحالات المسجلة من بعد وقت مؤتمر أمس إلى نهاية تاريخ 7 أبريل.

وأكدت بأن المؤتمر الصحفي سيكون هو منصة التحديث اليومي للحالات المسجلة بفيروس كورونا الجديد وحالات التعافي وحالات الوفيات، والإعلان عن الحالات حسب اليوم الذي يسبق المؤتمر الصحفي.