الصحة توحد توقيت إعلان الحالات اليومية في المؤتمر اليومي

أوضحت وزارة الصحة اليوم الأربعاء بأن عدد الحالات المسجلة بتاريخ 7 أبريل هو (327) حالة كالتالي:
تم الإعلان عن 190 حالة ضمن المؤتمر الصحفي يوم أمس وهي الحالات المسجلة من بداية تاريخ 7 أبريل إلى وقت المؤتمر .
تم الإعلان عن 137 حالة في مؤتمر اليوم وهي الحالات المسجلة من بعد وقت مؤتمر أمس إلى نهاية تاريخ 7 أبريل.
وأكدت بأن المؤتمر الصحفي سيكون هو منصة التحديث اليومي للحالات المسجلة بفيروس كورونا الجديد وحالات التعافي وحالات الوفيات، والإعلان عن الحالات حسب اليوم الذي يسبق المؤتمر الصحفي.
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