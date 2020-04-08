بالصور.. التزام المواطنين والمقيمين بنجران بتقديم وقت منع التجول من الساعة الثالثة عصراً

المناطق - واس

وثقت وكالة الأنباء السعودية “واس” التزام المواطنين والمقيمين بمنطقة نجران مع تقديم وقت منع التجول من الساعة الثالثة عصراً، وذلك ضمن الإجراءات والاحترازات التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، لاحتواء فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وشهدت الطرق الرئيسة والشوارع والميادين بالمنطقة تواجداً أمنياً مكثفاً من القطاعات الأمنية كافة لتطبيق أمر منع التجول، في حين كان خلو الشوارع من السيارات والمارة، دليلاً على الوعي المجتمعي من المواطنين والمقيمين وإدراكهم واستشعارهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وتجاوبهم وامتثالهم لأمر منع التجول حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

