احدث الأخبار

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب 107 حوادث سرقة
منطقة الرياض
 في أول يوم بعد زيادة ساعات الحظر : رجال الأمن بأملج يكافحون كورونا بالانتشار في مداخل ومخارج المحافظة
منطقة تبوك
 وصول مجموعة من المواطنين الراغبين في العودة من خارج المملكة عبر جسر الملك فهد
أبرز المواد
 بالصور.. “مرور تثليث ” يواصل جهوده المكثفة لمتابعة منع التجوُّل
منطقة عسير
 جلسة حوارية غدا عبر “الفيديو كونفرنس” بين خبراء الصحة العرب ونظرائهم في الصين حول “كورونا”
أبرز المواد
 صحة تبوك توصّل الأدوية للمرضى في منازلهم
منطقة تبوك
 إيطاليا تسجل 542 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تراجع للارتفاع اليومي
أبرز المواد
 جامعة بيشة تطلق مبادرة لتشجيع البحث العلمي في 9 مجالات لمواجهة كورونا
منطقة عسير
 بالصور.. التزام المواطنين والمقيمين بنجران بتقديم وقت منع التجول من الساعة الثالثة عصراً
منطقة نجران
 الصحة توحد توقيت إعلان الحالات اليومية في المؤتمر اليومي
أبرز المواد
 أمانة عسير وبلدياتها تواصل عمال تطهير وتعقيم الأحياء و المرافق العامة
منطقة عسير
 تعليم الشرقية يعقد اجتماعاً “عـن بعد” لمناقشة استعدادات بدء العام الدراسي القادم .. وسط مشاركة أعضائه
المنطقة الشرقية
شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب 107 حوادث سرقة

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب 107 حوادث سرقة

منطقة الرياض
في أول يوم بعد زيادة ساعات الحظر : رجال الأمن بأملج يكافحون كورونا بالانتشار في مداخل ومخارج المحافظة

في أول يوم بعد زيادة ساعات الحظر : رجال الأمن بأملج يكافحون كورونا بالانتشار في مداخل ومخارج المحافظة

منطقة تبوك
وصول مجموعة من المواطنين الراغبين في العودة من خارج المملكة عبر جسر الملك فهد

وصول مجموعة من المواطنين الراغبين في العودة من خارج المملكة عبر جسر الملك فهد

أبرز المواد
بالصور.. “مرور تثليث ” يواصل جهوده المكثفة لمتابعة منع التجوُّل

بالصور.. “مرور تثليث ” يواصل جهوده المكثفة لمتابعة منع التجوُّل

منطقة عسير

بالصور.. التزام المواطنين والمقيمين بنجران بتقديم وقت منع التجول من الساعة الثالثة عصراً

بالصور.. التزام المواطنين والمقيمين بنجران بتقديم وقت منع التجول من الساعة الثالثة عصراً
http://almnatiq.net/?p=851503
المناطق - واس

وثقت وكالة الأنباء السعودية “واس” التزام المواطنين والمقيمين بمنطقة نجران مع تقديم وقت منع التجول من الساعة الثالثة عصراً، وذلك ضمن الإجراءات والاحترازات التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، لاحتواء فيروس كورونا والحد من انتشاره.
وشهدت الطرق الرئيسة والشوارع والميادين بالمنطقة تواجداً أمنياً مكثفاً من القطاعات الأمنية كافة لتطبيق أمر منع التجول، في حين كان خلو الشوارع من السيارات والمارة، دليلاً على الوعي المجتمعي من المواطنين والمقيمين وإدراكهم واستشعارهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وتجاوبهم وامتثالهم لأمر منع التجول حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

روابط ذات صلة

الكلية التقنية بنجران تدشن مبادرة ” سلامتك تهمنا ” مع البريد السعودي لتسليم البطاقات البنكية للمتدربين

الكلية التقنية بنجران تدشن مبادرة ” سلامتك تهمنا ” مع البريد السعودي لتسليم البطاقات البنكية للمتدربين
سمو أمير نجران يدشّن مشروعي تطوير مركز القيادة والتحكم وإدارة الأزمات بصحة المنطقة

سمو أمير نجران يدشّن مشروعي تطوير مركز القيادة والتحكم وإدارة الأزمات بصحة المنطقة
إمارة نجران..مصاب بـ«كورونا» يحضر عدة مناسبات ويزور مواقع مختلفة

إمارة نجران..مصاب بـ«كورونا» يحضر عدة مناسبات ويزور مواقع مختلفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*