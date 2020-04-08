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جامعة بيشة تطلق مبادرة لتشجيع البحث العلمي في 9 مجالات لمواجهة كورونا

جامعة بيشة تطلق مبادرة لتشجيع البحث العلمي في 9 مجالات لمواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=851509
المناطق - عسير

أطلقت جامعة بيشة ممثلة بعمادة البحث العلمي مبادرة بحثية لمواجهة جائحة فيروس كورونا COVID-19 في 9 مجالات تهدف إلى تشجيع البحوث العلمية التي تستهدف دراسة المستجدات المعاصرة والموضوعات المتعلقة بالجائحة.

وأفادت العمادة بأن المبادرة تتضمن المجالات البحثية التالية: الدراسات القائمة على طرق التشخيص السريع، والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد COVID-19. الدراسات الجينية المساعدة في تطوير الأدوية واللقاحات لعلاج المصابين بمرض كورونا. تصميم وابتكار وتطوير الأجهزة الطبية المستخدمة في علاج المصابين بمرض كورونا. الدراسات التنبؤية والنمذجة والمحاكاة لكل ما يخدم تطورات انتشار مرض كورونا. تطبيقات الذكاء الاصطناعي في احتواء مرض كورونا. دراسات عن تجربة المملكة العربية السعودية في التصدي لجائحة كورونا في كل قطاعاتها الحكومية والخاصة. الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا في الواقع والمستقبل. الآثار الاجتماعية والنفسية المصاحبة لمرض كورونا. الأحكام الشرعية في التعامل مع وباء كورونا.

وأوضحت عمادة البحث العلمي أن فترة التقديم ستكون لمدة عشرة أيام ابتداءً من 15/8 /1441هـ. ودعت الراغبين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بيشة استكمال نموذج التقديم وارساله على البريد الالكتروني لعمادة البحث العلمي: [email protected] . كما يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول آلية التقديم والدعم والشروط عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للعمادة.

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