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صحة تبوك توصّل الأدوية للمرضى في منازلهم

صحة تبوك توصّل الأدوية للمرضى في منازلهم

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صحة تبوك توصّل الأدوية للمرضى في منازلهم

صحة تبوك توصّل الأدوية للمرضى في منازلهم
http://almnatiq.net/?p=851515
المناطق- تبوك:

تنفذ صحة تبوك عدداً من المبادرات النوعية ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومنع انتشاره حيث أطلقت مبادرة إيصال الدواء من عدة مستشفيات بالمنطقة إلى المرضى في منازلهم منها مستشفى الملك خالد العام، ومستشفى حقل العام ومستشفى الولادة والأطفال ومستشفى الأمل للصحة النفسية.
كما قام مجمع إرادة للصحة النفسية بإنشاء عيادة اتصال مرئي مع المرضى وتم تطبيق نقاط الفرز الميداني بالتنسيق مع القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك إضافةً إلى ذلك نفذت مبادرة أحييناها للتبرع بالدم عن طريق سيارات الإسعاف .
ونفذت صحة تبوك مبادرة بالتعاون مع أمانة المنطقة فعلت خلالها الشاشات الإلكترونية واللوحات الخارجية بشوارع المنطقة.

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