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جلسة حوارية غدا عبر “الفيديو كونفرنس” بين خبراء الصحة العرب ونظرائهم في الصين حول “كورونا”

جلسة حوارية غدا عبر “الفيديو كونفرنس” بين خبراء الصحة العرب ونظرائهم في الصين حول “كورونا”

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جلسة حوارية غدا عبر “الفيديو كونفرنس” بين خبراء الصحة العرب ونظرائهم في الصين حول “كورونا”

جلسة حوارية غدا عبر “الفيديو كونفرنس” بين خبراء الصحة العرب ونظرائهم في الصين حول “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=851517
المناطق - واس

تعقد غدا جلسة حوارية عبر تقنية الـ “الفيديو كونفرانس” بين خبراء ممثلين عن وزارات الصحة في الدول العربية الأعضاء وخبراء من جمهورية الصين الشعبية حول أزمة فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد 19” وكيفية الاستفادة من التجربة الصينية في هذا الشأن، وذلك بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية –إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية).
وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، في تصريح اليوم، أن هذا الحوار عبر “الفيديو كونفرانس” يأتي في إطار متابعة تفعيل التعاون العربي –الصيني في مجالي خطط الاستعداد والترصد بين الهيئات الصحية والقطاعات ذات العلاقة في الدول العربية الأعضاء وجمهورية الصين الشعبية، فضلا عن تفعيل “مبادرة بكين للتعاون العربي – الصيني” في المجال الصحي 2019 وهي إحدى مقررات الدورة الثانية للتعاون العربي –الصيني في المجال الصحي التي عقدت في بكين خلال شهر أغسطس الماضي.
وشددت على أهمية متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الصحة العرب ذات الصلة وخاصة القرار رقم (21) الصادر عن الدورة العادية (53) لمجلس وزراء الصحة التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة والمتضمن بيان المجلس حول فيروس”كورونا” المستجد “كوفيد 19” الذي عبّر عن تقدير المجلس للجهود التي تقوم بها الصين في مواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وكذلك تنسيق جميع الجهود العربية للتصدي والحد من انتشار هذا الفيروس الوبائي.

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