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بالصور.. “مرور تثليث ” يواصل جهوده المكثفة لمتابعة منع التجوُّل

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بالصور.. “مرور تثليث ” يواصل جهوده المكثفة لمتابعة منع التجوُّل

بالصور.. “مرور تثليث ” يواصل جهوده المكثفة لمتابعة منع التجوُّل
http://almnatiq.net/?p=851520
المناطق - عسير

يواصل أفراد شعبة مرور محافظة تثليث تكثيف جهودهم ومهامهم في طرقات وميادين المحافظة الرئيسية لتطبيق أمر منع التجوُّل الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ووقايتهم من فيروس كورونا، يوميًّا من السابعة مساء حتى السادسة صباحًا.

وفي التفاصيل، رصدت الصحيفة في جولة ميدانية خلو شوارع وميادين المحافظة الرئيسية من السيارات والمارة إلا من رجال المرور؛ إذ أُقيم عدد من نقاط التفتيش في تلك الطرق والميادين بإشراف ومتابعة ميدانية مباشرة من مدير شعبة مرور تثليث وذلك لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين هذا الأمر الكريم الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم أولاً، ثم الحد من انتشار فيروس كورونا.

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