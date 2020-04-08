احدث الأخبار

في أول يوم بعد زيادة ساعات الحظر : رجال الأمن بأملج يكافحون كورونا بالانتشار في مداخل ومخارج المحافظة
منطقة تبوك
 وصول مجموعة من المواطنين الراغبين في العودة من خارج المملكة عبر جسر الملك فهد
أبرز المواد
 بالصور.. “مرور تثليث ” يواصل جهوده المكثفة لمتابعة منع التجوُّل
منطقة عسير
 جلسة حوارية غدا عبر “الفيديو كونفرنس” بين خبراء الصحة العرب ونظرائهم في الصين حول “كورونا”
أبرز المواد
 صحة تبوك توصّل الأدوية للمرضى في منازلهم
منطقة تبوك
 إيطاليا تسجل 542 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تراجع للارتفاع اليومي
أبرز المواد
 جامعة بيشة تطلق مبادرة لتشجيع البحث العلمي في 9 مجالات لمواجهة كورونا
منطقة عسير
 بالصور.. التزام المواطنين والمقيمين بنجران بتقديم وقت منع التجول من الساعة الثالثة عصراً
منطقة نجران
 الصحة توحد توقيت إعلان الحالات اليومية في المؤتمر اليومي
أبرز المواد
 أمانة عسير وبلدياتها تواصل عمال تطهير وتعقيم الأحياء و المرافق العامة
منطقة عسير
 تعليم الشرقية يعقد اجتماعاً “عـن بعد” لمناقشة استعدادات بدء العام الدراسي القادم .. وسط مشاركة أعضائه
المنطقة الشرقية
 بمخصص مالي يبلغ 2 مليار ريال .. بنك التنمية الاجتماعية يدشن محفظة تمويلية للمنشآت الصحية
أبرز المواد
في أول يوم بعد زيادة ساعات الحظر : رجال الأمن بأملج يكافحون كورونا بالانتشار في مداخل ومخارج المحافظة

في أول يوم بعد زيادة ساعات الحظر : رجال الأمن بأملج يكافحون كورونا بالانتشار في مداخل ومخارج المحافظة

منطقة تبوك
وصول مجموعة من المواطنين الراغبين في العودة من خارج المملكة عبر جسر الملك فهد

وصول مجموعة من المواطنين الراغبين في العودة من خارج المملكة عبر جسر الملك فهد

أبرز المواد
بالصور.. “مرور تثليث ” يواصل جهوده المكثفة لمتابعة منع التجوُّل

بالصور.. “مرور تثليث ” يواصل جهوده المكثفة لمتابعة منع التجوُّل

منطقة عسير
جلسة حوارية غدا عبر “الفيديو كونفرنس” بين خبراء الصحة العرب ونظرائهم في الصين حول “كورونا”

جلسة حوارية غدا عبر “الفيديو كونفرنس” بين خبراء الصحة العرب ونظرائهم في الصين حول “كورونا”

أبرز المواد

في أول يوم بعد زيادة ساعات الحظر : رجال الأمن بأملج يكافحون كورونا بالانتشار في مداخل ومخارج المحافظة

في أول يوم بعد زيادة ساعات الحظر : رجال الأمن بأملج يكافحون كورونا بالانتشار في مداخل ومخارج المحافظة
http://almnatiq.net/?p=851526
المناطق- أملج - فايز السميري:

رصدت ” المناطق” جهود رجال الأمن والتزام المواطنين والمقيمين بمحافظة أملج بعد ‏تقديم ساعات ⁧‫منع التجول‬⁩ في بقية المناطق والمدن ليبدأ من الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً ابتداءً من يوم اليوم الأربعاء ، والذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19”.

“المناطق” وثقت بجولتها الانتشار الأمني في مداخل ومخارج محافظة أملج والتواجد في الشوارع الرئيسة والفرعية، مما أدى إلى هدوء الشوارع وخلوها من السيارات والمارة بشكل تام، ويدل ذلك على التزام المواطن والمقيم بالبقاء في منازلهم، وتطبيق توصيات الجهات المعنية الحكومية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واكد عدد من المواطنين بأملج بأن رجال الأمن بجميع الأجهزة الأمنية عيون ساهرة وخط دفاع أول لحماية الحقوق والحريات وخدمة المواطنين لا يكلون ولا يملون منذ بداية قرار “حظر التجول” وهم يقدمون خدماتهم للمواطن والمقيم باحترافية ومهنية عالية تسودها علاقة مبنية على الاحترام المتبادل.

روابط ذات صلة

صحة تبوك توصّل الأدوية للمرضى في منازلهم

صحة تبوك توصّل الأدوية للمرضى في منازلهم
بلدية تيماء تغلق التقاطعات والطرق وتنفذ طريق واحد

بلدية تيماء تغلق التقاطعات والطرق وتنفذ طريق واحد
تعرف على تفاصيل التخطيط المكاني البحري لـ “مشروع البحر الأحمر”

تعرف على تفاصيل التخطيط المكاني البحري لـ “مشروع البحر الأحمر”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*