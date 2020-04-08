في أول يوم بعد زيادة ساعات الحظر : رجال الأمن بأملج يكافحون كورونا بالانتشار في مداخل ومخارج المحافظة

المناطق- أملج - فايز السميري:

رصدت ” المناطق” جهود رجال الأمن والتزام المواطنين والمقيمين بمحافظة أملج بعد ‏تقديم ساعات ⁧‫منع التجول‬⁩ في بقية المناطق والمدن ليبدأ من الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً ابتداءً من يوم اليوم الأربعاء ، والذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19”.

“المناطق” وثقت بجولتها الانتشار الأمني في مداخل ومخارج محافظة أملج والتواجد في الشوارع الرئيسة والفرعية، مما أدى إلى هدوء الشوارع وخلوها من السيارات والمارة بشكل تام، ويدل ذلك على التزام المواطن والمقيم بالبقاء في منازلهم، وتطبيق توصيات الجهات المعنية الحكومية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واكد عدد من المواطنين بأملج بأن رجال الأمن بجميع الأجهزة الأمنية عيون ساهرة وخط دفاع أول لحماية الحقوق والحريات وخدمة المواطنين لا يكلون ولا يملون منذ بداية قرار “حظر التجول” وهم يقدمون خدماتهم للمواطن والمقيم باحترافية ومهنية عالية تسودها علاقة مبنية على الاحترام المتبادل.

