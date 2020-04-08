شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب 107 حوادث سرقة

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكون من ستة أشخاص (أربعة مواطنين واثنين يمنيي الجنسية، في العقدين الثاني والثالث) ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم ، تمثلت بكسر زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية أو مقتنيات شخصية أو أجهزة وحواسب محمولة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (107) حوادث بذات النمط والسلوك الإجرامي ، تركز معظمها بأحياء وسط العاصمة الرياض، وقد جرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة .