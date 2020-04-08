محافظ الخفجي يشكر الأهالي على إلتزامهم بقرار منع التجول

الخفجي - سطام الفروان

أشاد محافظ الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع بالتزام أهالي محافظة الخفجي ، اليوم ، بقرار تقديم وقت من التجول إلى الثالثة عصراً ، والذي فرضته الدولة كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس “كورونا” (كوفيد-١٩).

وقال “الهزاع” : اقدم بالغ شكري لأهالي المحافظة من مواطنين ومقيمين على الالتزام بقرار تقديم وقت منع التجول.

وأضاف “الهزاع” : هذا ما تعودناه من أهالي المحافظة ؛ فهم سباقون على الدوام للالتزام بما يصدر من القيادة – حفظها الله ، وذلك لما يملكونه من وعي بخطورة الوضع وأهمية مجابهة هذا الوباء العالمي بجميع الطرق.

وأكد “الهزاع” أهمية جهود الجهات الأمنية التي باشرت هذا القرار والإدارات التي تعمل في الميدان، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه.