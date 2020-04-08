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بريطانيا تسجل 938 وفاة جديدة بكورونا

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المناطق - وكالات

سجلت بريطانيا، الأربعاء، 938 وفاة بكوفيد-19 في الساعات الـ24 الماضية، بزيادة 152 حالة عن الحصيلة اليومية المعلنة الثلاثاء، لتتخطى بذلك الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا المستجد على الأراضي البريطانية سبعة آلاف وفاة.

وأعلن وزير الصحة البريطاني، في تغريدة، أنه “اعتبارا من الساعة الخامسة من بعد ظهر السابع من أبريل بلغت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في مستشفيات المملكة المتحدة 7097 حالة”، علما أن الحصيلة الإجمالية التي سُجلت الثلاثاء كانت 6159.

وبحسب وزارة الصحة البريطانية، فإنه حتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش يوم الثامن من أبريل تم فحص 232708 أشخاص، وثبتت إصابة 60733 منهم.

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