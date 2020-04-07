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محافظة جدة تشهد التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول على مدى 24 ساعة

محافظة جدة تشهد التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول على مدى 24 ساعة

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محافظة جدة تشهد التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول على مدى 24 ساعة

محافظة جدة تشهد التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول على مدى 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=851560
المناطق - واس

شهدت محافظة جدة التزاماً ووعياً من المواطنين والمقيمين فيها بتطبيق أمر منع التجول على مدى 24 ساعة يومياً ، الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، واستشعاراً بمسؤوليات كافة أفراد المجتمع وتأكيداً على مدى الوعي المجتمعي لمتطلبات هذه المرحلة الصعبة .
ورصدت عدسة “واس” خلال جولتها الميدانية تواجد القطاعات الأمنية في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين ، لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين أمر منع التجول ، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر منع التجول في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة ، حيث تأتي هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع التي جعلتها حكومة المملكة في قمة أولوياتها واهتماماتها .
كما أظهرت أنحاء مختلفة من المحافظة خالية من حركة السيارات والمارة ، مع تعزيز الانتشار الأمني وسط التزام كبير من المواطنين والمقيمين بمنع التجول حرصاً على صحتهم وسلامتهم مع ضمان وصول الخدمات التموينية والصحية والخدمية للمواطنين والمقيمين في منازلهم ، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم .

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