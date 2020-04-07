شهدت محافظة جدة التزاماً ووعياً من المواطنين والمقيمين فيها بتطبيق أمر منع التجول على مدى 24 ساعة يومياً ، الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، واستشعاراً بمسؤوليات كافة أفراد المجتمع وتأكيداً على مدى الوعي المجتمعي لمتطلبات هذه المرحلة الصعبة .
ورصدت عدسة “واس” خلال جولتها الميدانية تواجد القطاعات الأمنية في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين ، لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين أمر منع التجول ، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر منع التجول في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة ، حيث تأتي هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع التي جعلتها حكومة المملكة في قمة أولوياتها واهتماماتها .
كما أظهرت أنحاء مختلفة من المحافظة خالية من حركة السيارات والمارة ، مع تعزيز الانتشار الأمني وسط التزام كبير من المواطنين والمقيمين بمنع التجول حرصاً على صحتهم وسلامتهم مع ضمان وصول الخدمات التموينية والصحية والخدمية للمواطنين والمقيمين في منازلهم ، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم .
محافظة جدة تشهد التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول على مدى 24 ساعة
شهدت محافظة جدة التزاماً ووعياً من المواطنين والمقيمين فيها بتطبيق أمر منع التجول على مدى 24 ساعة يومياً ، الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، واستشعاراً بمسؤوليات كافة أفراد المجتمع وتأكيداً على مدى الوعي المجتمعي لمتطلبات هذه المرحلة الصعبة .
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