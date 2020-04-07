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أمانةً منطقة الباحة توزع أكثر من ٥٠٠٠ عبوة معقمات للحد من انتشار فيروس كورونا

أمانةً منطقة الباحة توزع أكثر من ٥٠٠٠ عبوة معقمات للحد من انتشار فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=851570
المناطق-الباحة

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمين منطقة الباحة وفي سبيل تعزيز الإجراءات الإحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا قامت أمانة منطقة الباحة بتوزيع أكثر من (٥٠٠٠) عبوة من المعقمات اليدوية على الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة، وعلى المواطنين والمقيمين الأفراد خارج أوقات الحظر في الساحات والميادين وعند الإشارات المرورية وفي عدد من الشوارع الرئيسة والفرعية والمواقع الحيوية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الأمانة للمساهمة في التطهير والتعقيم للحد من فايروس كورونا المستجد.
وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن هذه الخطوة من خلال توزيع معقمات بالمجان تأتي ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية لدى الأمانة والتي ستستمر بإذن الله في توزيع كميات إضافية من المعقمات على الجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين بالتعاون مع شركة سراكو (سعيد رداد الزهراني) المزود بالمعقمات بالمجان، حيث سيتم توزيع أكثر من (١٠٠٠٠) عبوة معقم خلال الأسابيع القادمة لضمان وصول المعقمات إلى أكبر شريحة ممكنة من الإدارات والمواطنين. ويأتي ذلك بناءً على توجيهات سمو أمير المنطقة (يحفظه الله) بالإهتمام والعناية بالمواطنين والمقيمين بالمنطقة. واستشعاراً بضرورة تكاتف الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا ورفع مستوى الوعي بتعقيم اليدين تماشيًا مع الإرشادات التي تشدد عليها وزارة الصحة.
وقدم الدكتور السواط جزيل شكره وأمتنانه لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة (يحفظه الله) ولمدير عام شركة سراكو المتبرعة بعبوات المعقمات الأستاذ سعيد ردّاد الزهراني.
وأضاف الدكتور السواط بأن الأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة لا تزال تواصل أعمال الرش والتطهير والتعقيم المكثفة في شوارع وميادين منطقة الباحة ومحافظاتها للتصدي لفيروس كورونا.

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