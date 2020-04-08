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تقنية تبوك للبنات تعقد اجتماعها التدريبي عن بُعد

تقنية تبوك للبنات تعقد اجتماعها التدريبي عن بُعد

منطقة تبوك

تقنية تبوك للبنات تعقد اجتماعها التدريبي عن بُعد

تقنية تبوك للبنات تعقد اجتماعها التدريبي عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=851577
المناطق- تبوك:

عقدت الكلية التقنية للبنات بمنطقة تبوك اجتماعها التدريبي عن بُعد برئاسة عميدة الكلية هيفاء الصقر وحضور قيادات الكلية وجميع أعضاء هيئة التدريب.
وأكدت الصقر أهمية استمرار عملية التدريب عن بُعد في ظل الوضع الراهن وكيفية التعامل معه وضرورة التعامل بمهنية عالية مع المتدربات مشيرة إلى مناقشة أهم متطلبات المرحلة القادمة من التدريب عن بعد وآلية الخطوات التي ستطبق الاختبارات من خلالها .

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