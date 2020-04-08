بالصور .. الجهات الأمنية بالسليل تطبق أمر منع التجول من الـ 3 مساءً حتى السادسه صباحا

السليل - شاجع الدوسري

رصدت صحيفة المناطق بدء سريان تنفيذ منع التجول في محافظة السليل والمراكز التابعه لهامن الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة السادسة صباحاً وتواجد الجهات الأمنية بالمحافظة لرصد المخالفين ، وذلك بمتابعه واشراف مدير شرطة محافظة السليل المكلف العقيد فيصل بن محمد الشرافاء ، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله بمنع التجول وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا .

حيث تواجدت الجهات الأمنية بالمحافظة، وشكلت معظم الأجهزة الأمنية نقاط تفتيش في عدد من الشوارع الرئيسية و الأحياء بالمحافظة والمراكز التابعه لها كمركز تمره ومركز خيران بالاضافه للنقاط الامنيه بمداخل ومخارج محافظه السليل وتمت ملاحظه انضباط وتقيد المواطنين والمقيمين بمحافظة السليل والمراكز التابعه لها بنظام المنع .

ويأتي هذا الالتزام من أفراد المجتمع طاعة لولي الامر حفظه الله وتماشياً مع الأنظمة والتعليمات والتزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كوروناواستشعارا للمسىئوليه وتعاون المجتمع بكافه شرائحه مع الجهات ذات العلاقه في الحد من انتشار فايروس كورنا

