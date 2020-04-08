محافظ وادي الدواسر: الالتزام بقرار منع التجول يؤكد الثقافة العالية لدى الاهالي

أكد محافظ وادي الدواسر فهد بن عبد الله المسعود ، أن الالتزام الذي أظهره أهالي المحافظة اليوم بقرار تقديم وقت من التجول إلى الثالثة عصراً وما سبقه والذي اعلنته الدولة كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد يؤكد على الثقافة العالية والوعي الكبير الذي يتمتع به أهالي وادي الدواسر والالتزام التام بكل التوجيهات التي تصدرها القيادة الرشيدة.

وقدم ” المسعود” في تصريحٍ له بهذه المناسبة الشكر لجميع مواطني محافظة وادي الدواسر والمقيمين فيها على التزامهم التام بقرار تقديم وقت منع التجول ، مشيرًا إلى أن ما أظهره الأهالي أمر غير مستغرب عليهم وهم على الدوام ملتزمون بتوجيهات القيادة الرشيدة في المنشط والمكره ، لافتًا إلى أن مجابهة هذا الوباء الجديد يحتاج فعًلا إلى قدر عالٍ من الوعي والالتزام وهذا ما أكده الأهالي اليوم.

وأشاد “المسعود” بالجهود التي تبذلها كافة الجهات الأمنية والجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة بمحافظة وادي الدواسر ، والتي باشرت هذا القرار والإدارات التي تعمل في الميدان، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه.