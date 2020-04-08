بالصور.. التزام سكان منطقة جازان بتقديم وقت منع التجول

المناطق - واس

رصدت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم التزام وتجاوب المواطنين والمقيمين بأمر تقديم وقت منع التجول من الساعة الثالثة عصراً إلى الساعة السادسة صباحا ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر ، كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19″ .

ووثقت عدسة ” واس” مع بدء سريان تقديم وقت منع التجول عند الساعة الثالثة عصراً خلو الطرقات والشوارع والميادين العامة بمدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة من المارة والمركبات ، ما يؤكد استشعار المواطنين والمقيمين بعظم المسؤولية في تطبيق هذا الأمر والمكوث في المنازل, ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

