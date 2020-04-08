رصدت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم التزام وتجاوب المواطنين والمقيمين بأمر تقديم وقت منع التجول من الساعة الثالثة عصراً إلى الساعة السادسة صباحا ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر ، كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19″ .
ووثقت عدسة ” واس” مع بدء سريان تقديم وقت منع التجول عند الساعة الثالثة عصراً خلو الطرقات والشوارع والميادين العامة بمدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة من المارة والمركبات ، ما يؤكد استشعار المواطنين والمقيمين بعظم المسؤولية في تطبيق هذا الأمر والمكوث في المنازل, ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
بالصور.. التزام سكان منطقة جازان بتقديم وقت منع التجول
رصدت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم التزام وتجاوب المواطنين والمقيمين بأمر تقديم وقت منع التجول من الساعة الثالثة عصراً إلى الساعة السادسة صباحا ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر ، كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19″ .
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