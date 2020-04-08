احدث الأخبار

بالصور.. التزام سكان منطقة جازان بتقديم وقت منع التجول
منطقة جازان
 محافظ وادي الدواسر: الالتزام بقرار منع التجول يؤكد الثقافة العالية لدى الاهالي
منطقة الرياض
 الصحة تطلق “حملة متر ونص ” التوعوية للوقاية من فيروس كورونا
أبرز المواد
 التحالف يعلن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين
أبرز المواد
 بالصور .. الجهات الأمنية بالسليل تطبق أمر منع التجول من الـ 3 مساءً حتى السادسه صباحا
منطقة الرياض
 تقنية تبوك للبنات تعقد اجتماعها التدريبي عن بُعد
منطقة تبوك
 أمانةً منطقة الباحة توزع أكثر من ٥٠٠٠ عبوة معقمات للحد من انتشار فيروس كورونا
منطقة الباحة
 حساب المواطن يبدأ تطبيق تعديل ضوابط الدعم
أبرز المواد
 وزارة الخارجية تطلق آلية محدثة للاستفادة من خدمة (مساعدة المواطنين في الخارج الراغبين بالعودة)
أبرز المواد
 محافظة جدة تشهد التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول على مدى 24 ساعة
منطقة مكة المكرمة
 لجنة متابعة مستجدات ” كورونا ” تواصل عقد اجتماعاتها اليومية وتؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل
أبرز المواد
 بريطانيا تسجل 938 وفاة جديدة بكورونا
أبرز المواد
بالصور.. التزام سكان منطقة جازان بتقديم وقت منع التجول

بالصور.. التزام سكان منطقة جازان بتقديم وقت منع التجول

منطقة جازان
محافظ وادي الدواسر: الالتزام بقرار منع التجول يؤكد الثقافة العالية لدى الاهالي

محافظ وادي الدواسر: الالتزام بقرار منع التجول يؤكد الثقافة العالية لدى الاهالي

منطقة الرياض
الصحة تطلق “حملة متر ونص ” التوعوية للوقاية من فيروس كورونا

الصحة تطلق “حملة متر ونص ” التوعوية للوقاية من فيروس كورونا

أبرز المواد
التحالف يعلن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين

التحالف يعلن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين

أبرز المواد

بالصور.. التزام سكان منطقة جازان بتقديم وقت منع التجول

بالصور.. التزام سكان منطقة جازان بتقديم وقت منع التجول
http://almnatiq.net/?p=851595
المناطق - واس

رصدت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم التزام وتجاوب المواطنين والمقيمين بأمر تقديم وقت منع التجول من الساعة الثالثة عصراً إلى الساعة السادسة صباحا ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر ، كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19″ .
ووثقت عدسة ” واس” مع بدء سريان تقديم وقت منع التجول عند الساعة الثالثة عصراً خلو الطرقات والشوارع والميادين العامة بمدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة من المارة والمركبات ، ما يؤكد استشعار المواطنين والمقيمين بعظم المسؤولية في تطبيق هذا الأمر والمكوث في المنازل, ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف خالد دهل..

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف خالد دهل..
أمير منطقة جازان يعزي الشيخ محمد الراجحي وأسرتهم بوفاة أخيهم

أمير منطقة جازان يعزي الشيخ محمد الراجحي وأسرتهم بوفاة أخيهم
مدني جازان يوجه رسائله عبر حملة (#سلامتك_بمنزلك_غايتنا)

مدني جازان يوجه رسائله عبر حملة (#سلامتك_بمنزلك_غايتنا)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*