احدث الأخبار

26 متطوعاً ومشاركاً في مبادرات جامعة الجوف التطوعية لمواجهة فيروس كورونا الجديد
منطقة الجوف
 الأمير خالد بن سلمان: مبادرة وقف إطلاق النار فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران
أبرز المواد
 “تويتر” يعلن الحرب على كورونا.. بمليار دولار
أبرز المواد
 “البؤر الساخنة” لتفشي كورونا في مرمى فيسبوك
أبرز المواد
 بعد شهر في السجن.. رونالدينيو يتنفس الحرية “بشرط”
أبرز المواد
 بالصور.. التزام سكان منطقة جازان بتقديم وقت منع التجول
منطقة جازان
 محافظ وادي الدواسر: الالتزام بقرار منع التجول يؤكد الثقافة العالية لدى الاهالي
منطقة الرياض
 الصحة تطلق “حملة متر ونص ” التوعوية للوقاية من فيروس كورونا
أبرز المواد
 التحالف يعلن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين
أبرز المواد
 بالصور .. الجهات الأمنية بالسليل تطبق أمر منع التجول من الـ 3 مساءً حتى السادسه صباحا
منطقة الرياض
 تقنية تبوك للبنات تعقد اجتماعها التدريبي عن بُعد
منطقة تبوك
 أمانةً منطقة الباحة توزع أكثر من ٥٠٠٠ عبوة معقمات للحد من انتشار فيروس كورونا
منطقة الباحة
26 متطوعاً ومشاركاً في مبادرات جامعة الجوف التطوعية لمواجهة فيروس كورونا الجديد

26 متطوعاً ومشاركاً في مبادرات جامعة الجوف التطوعية لمواجهة فيروس كورونا الجديد

منطقة الجوف
الأمير خالد بن سلمان: مبادرة وقف إطلاق النار فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران

الأمير خالد بن سلمان: مبادرة وقف إطلاق النار فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران

أبرز المواد
“تويتر” يعلن الحرب على كورونا.. بمليار دولار

“تويتر” يعلن الحرب على كورونا.. بمليار دولار

أبرز المواد
“البؤر الساخنة” لتفشي كورونا في مرمى فيسبوك

“البؤر الساخنة” لتفشي كورونا في مرمى فيسبوك

أبرز المواد

الأمير خالد بن سلمان: مبادرة وقف إطلاق النار فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران

الأمير خالد بن سلمان: مبادرة وقف إطلاق النار فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران
http://almnatiq.net/?p=851602
المناطق - الرياض

قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، ان عدم استجابة الحوثي اليوم للدعوات للتعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا يعرض ابناء اليمن كافة لمزيد من المعاناة وسيتحمل هو وزرها. الشعب اليمني العربي الأبي ليس تابعًاً لأحد وهذه فرصة الحوثيين لإظهار انهم ليسوا اداة في يد ايران.
وأضاف في تغريدات عبر “تويتر”، أن اليمن اليوم معرض لا قدر الله لمزيد من المعاناة في حال انتشار جائحة كورونا ولذلك أعلنت المملكة المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في عام 2020، و 25 مليون دولار إضافية لمكافحة انتشار جائحة كورونا.
وتابع، بناءً على دور المملكة الرائد، وسعيها الدائم للسلام، ومسؤوليتها لتحقيق الاستقرار في المنطقة في هذه الظروف الصعبة، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف لدعم الشرعية في اليمن عن مبادرة شاملة مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

روابط ذات صلة

“تويتر” يعلن الحرب على كورونا.. بمليار دولار

“تويتر” يعلن الحرب على كورونا.. بمليار دولار
“البؤر الساخنة” لتفشي كورونا في مرمى فيسبوك

“البؤر الساخنة” لتفشي كورونا في مرمى فيسبوك
بعد شهر في السجن.. رونالدينيو يتنفس الحرية “بشرط”

بعد شهر في السجن.. رونالدينيو يتنفس الحرية “بشرط”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*