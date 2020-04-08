26 متطوعاً ومشاركاً في مبادرات جامعة الجوف التطوعية لمواجهة فيروس كورونا الجديد

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ضمن إسهامات جامعة الجوف الوطنية لمكافحة فيروس كورونا الجديد وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية، انضم 1126 طالباً وطالبة إلى الفرق التطوعية للمساهمة في توعية وحماية أفراد المجتمع من فيروس كورونا والمخاطر المترتبة عن عدم اتباع النصائح والإرشادات التوعوية، ضمن المبادرات التطوعية التي نفذتها الجامعة، تماشياً مع القرارات المتخذة من الدولة – أيدها الله- والجهات المعنيّة بمكافحة الوباء.

وقال عميد عمادة شؤون الطلاب بالجامعة د. هزاع الفويهي، إن العمادة كونت فريقاً تطوعياً من 420 طالباً وطالبة لتقديم الدعم والإسناد للجهات المعنية بمكافحة فيروس كورونا، مؤكداً مشاركة نحو 400 طالب وطالبة من أعضاء النادي الصحي والتطوعي بالجامعة، ضمن “حملة تسوق بصحة” التي أطلقتها إمارة المنطقة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة، لفحص المتسوقين وتعقيمهم وتوجيههم بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بسكاكا والقريات ودومة الجندل، “ومازال الطلاب يقدمون جهوداً متميزة بالمساهمة في توعية أفراد المجتمع على فترتين خلال اليوم الواحد منذ 10 أيام في عدة مراكز تسوق ومراكز تحويلات بنكية في المنطقة.

كما أكد د.الفويهي، مساهمة عشائر الجوالة بالجامعة، بالتنسيق مع جمعية الكشافة السعودية، بتنظيم حركة الدخول والخروج في الأسواق التجارية والبنوك بالمنطقة، وقياس درجة حرارة العملاء، وتقديم المعقمات وأدوات الحماية الشخصية لسلامتهم، والوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد، مضيفاً بأن عمادة شؤون الطلاب أطلقت الحملة الوطنية ” خليك بالبيت” بهدف استمرار الأنشطة والفعاليات وتشجيع الطلبة على الجلوس بالبيت والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، حيث شارك فيها أكثر من 200 طالب وطالبة، في عدد من الفعاليات والمسابقات الإلكترونية، ومن بينها بطولتي “الفيفيا، الشطرنج”، و” مسابقة كلنا مسؤولون”، و “مسابقة قبل وبعد”، و “مسابقة نحو رؤية 2030″، و” مسابقات الفعاليات المصاحبة للملتقى العلمي العاشر”، و “الدراسة الأولية للشارة الخشبية” للطالبات، ومبادرة القراءة (غدق المناهل) للطالبات.

كما أطلقت عمادة شؤون الطلاب ممثلة بنادي التطوع لشطر الطالبات مبادرة ” من أجل الوطن حنا بالبيت”، حيث شاركت فيها أكثر من 200 طالبة بالجامعة، عبر حث أفراد المجتمع ومنسوبي الجامعة بضرورة الجلوس بالبيت، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الدولة – أيدها الله – وتعاوناً مع الجهات المعنية في حماية الوطن.

كما ساهم أكثر من 200 طالب وطالبة من طلاب المنح الدراسية بالجامعة عبر مبادرة (كلنا مسؤول) التي أطلقها نادي المنح الدراسية بعمادة شؤون الطلاب، في تعزيز الوعي بمخاطر فايروس كورونا من خلال تصوير وإنتاج فيلم توعوي بعدة لغات يحث على الجلوس بالبيت والالتزام بالتعليمات.

وكذلك شارك نحو 17 طالباً من أعضاء نادي الإعلام الجديد بالجامعة في تغطية جهود الجامعة في خدمة المجتمع لمكافحة الفيروس وقاموا بإنتاج فيلم وصور توعوية وتثقيفية ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي.