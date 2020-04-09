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خميس مشيط.. تنفيذ مشاريع تنموية وحيوية ومشاريع الطرق

خميس مشيط.. تنفيذ مشاريع تنموية وحيوية ومشاريع الطرق
http://almnatiq.net/?p=851617
المناطق - عسير

أوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المكلف سليمان بن عبدالله الشهراني أن البلدية تعكف على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والحيوية ومشاريع الطرق التي ستسهم في تطوير المنطقة وتوزيع الحركة المرورية بأرجاء المحافظة مؤكداً أن ذلك يأتي بدعم سخي من حكومتنا الرشيده بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله وبتوجيهات كريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وفقه الله وتحت إشراف ومتابعة سعادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي حيث يجري العمل على استكمال مجموعة من المشاريع وهي كالتالي:.
– الطريق الرابط بين طريق الملك فهد وطريق المحالة بعرض ٤٠ م.
– الطريق الرابط بين طريق الملك عبدالله وطريق الملك خالد بعرض ٤٠م
– مبنى البلدية
– فتح الطريق الرابط بين طريق الأمير سلطان والطريق الإقليمي بواسطة معدات البلدية بعرض ٦٠ م.
– إعادة السفلتة لبعض الشوارع الرئيسية .
كما سيتم خلال المرحلة القريبة القادمة العمل على:
-استكمال شارع 30 من طريق الملك سعود وحتى وسط البلد مع تعديل بعض المسارات وسط البلد لتسهيل الحركة المرورية
– معالجة التصريف لبعض المواقع الحرجة بطريق الملك فهد وطريق الملك خالد.
– فتح وتنفيذ طريق الثلاثين الرابط بين طريق الأمير سلطان وطريق الأربعين بالرصراص.
– إعادة تهيئة شارع الثمانين ليكون بديل لشارع الستين ونقل حركة الشاحنات وصهاريج المياه عليه بالتنسيق مع مرور المحافظة.
– طرح مشروع لمعالجة التشوهات البصرية بالمحاور الرئيسية .
– طرح مشروع الصيانة الدورية للطرق لمدة ثلاثة أعوام .

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