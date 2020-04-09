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إغلاق ٤ محلات بمدينة سكاكا مخالفاً للاشتراطات الصحية

إغلاق ٤ محلات بمدينة سكاكا مخالفاً للاشتراطات الصحية
http://almnatiq.net/?p=851619
المناطق - الجوف

تواصل أمانة منطقة الجوف جولاتها الرقابية على المنشات الغذائية لمتابعة تطبيقها للاشتراطات الصحية حفاظًا على صحة المواطن والمقيم.
واوضحت امانة المنطقة ان الرقابة الصحية هذا اليوم الأربعاء قامت ب٣٢ جولة تفتيشية شملت محلات المواد الغذائية والخضار والفواكة من خلالها تم تحرير ١٣ مخالفة وإغلاق ٤ محلات مخالفة للاشتراطات الصحية
وإتلاف ٣٤ كيلو مواد غذائية لسوء التخزين ومنتهية الصلاحية.
ومن جهة أخرى أكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، أن أمانة المنطقة وبلدياتها التابعة، تقوم بمتابعة الأسواق والمحلات وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا؛ إنفاذًا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه ووزير الشؤون البلدية والقروية، موجهًا شكره وتقديره لجميع المراقبين والعاملين بالأمانة والبلديات التابعة؛ لما يقومون به من جهود وتفانٍ في أداء واجبهم، متمنيًا من أهالي المنطقة الالتزام بالتعليمات الصادرة، والإبلاغ عن أي ملاحظة عبر مركز الطوارئ 940، الذي يعمل على مدار الساعة.

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