ثمانية وفيات وإصابة يباشرها الهلال الأحمر بطريق بسيطا طبرجل

المناطق - الجوف

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف ظهر اليوم الاربعاء حادث تصادم وقع بين مركبة عائلية وشاحنة نتج عنه ثمانية وفيات وإصابة واحدة على أحد الطرق في محافظة طبرجل .

وفي تفاصيل البلاغ الذي وردت معلوماته لغرفة عمليات الهلال الأحمر على رقم الطوارئ 997 وذلك في تمام الساعة 14:43 من عمليات المرور يفيد بوقوع حادث تصادم نتج عنه عدة إصابات على الطريق المؤدي لمشاريع بسيطا بالقرب من سوق المواشي بالمحافظة .

وعلى الفور تم توجيه البلاغ لثلاثة فرق تابعة للهيئة حيث وصلت اولاها في تمام الساعة 14:54 وتم التعامل مع الحالات بالموقع بالكشف عليها والقيام بعملية الفرز ما تبين وجود ثمانية وفيات رحمهم الله وإصابة وجب التعامل معها ونقلهم جميعا من قبل الفرق الإسعافية والداعمة لطوارئ مستشفى طبرجل العام .

يذكر أن الحادث حظي بمتابعة من سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الدكتور تيمور بن شكر الله جان حتى تم نقل جميع الحالات وإمن ثم إستعداد الفرق لبلاغات أخرى .