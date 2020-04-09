احدث الأخبار

هل يتنقل المتزوج بأكثر من زوجة أثناء فترة منع التجول؟
منوعات
 بلدية دومة الجندل تضبط عمالة حولت سكنها مستودعاً لحفظ وتحضير الأطعمة
منطقة الجوف
 ثمانية وفيات وإصابة يباشرها الهلال الأحمر بطريق بسيطا طبرجل
منطقة الجوف
 إغلاق ٤ محلات بمدينة سكاكا مخالفاً للاشتراطات الصحية
منطقة الجوف
 1126 متطوعاً ومشاركاً في مبادرات جامعة الجوف التطوعية لمواجهة فيروس كورونا الجديد
منطقة الجوف
 دورات الأمن السيبراني بجامعة الملك خالد
منطقة عسير
 خميس مشيط.. تنفيذ مشاريع تنموية وحيوية ومشاريع الطرق
منطقة عسير
 المبعوث الأممي لليمن يرحب بإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف وقف إطلاق النار في اليمن
أبرز المواد
 هيئة المهندسين تؤجل رسوم اشتراكات المكاتب والشركات الهندسية لمدة 6 أشهر
أبرز المواد
 خلال مرض جونسون..من يتولى مسؤولية الشيفرة النووية لبريطانيا؟
أبرز المواد
 “كورونا” يزحف على جيوش أوروبا.. والمخاوف تتصاعد
أبرز المواد
 هل تعيد أزمة “كورونا” رونالدو إلى ريال مدريد؟
أبرز المواد
هل يتنقل المتزوج بأكثر من زوجة أثناء فترة منع التجول؟

هل يتنقل المتزوج بأكثر من زوجة أثناء فترة منع التجول؟

منوعات
بلدية دومة الجندل تضبط عمالة حولت سكنها مستودعاً لحفظ وتحضير الأطعمة

بلدية دومة الجندل تضبط عمالة حولت سكنها مستودعاً لحفظ وتحضير الأطعمة

منطقة الجوف
ثمانية وفيات وإصابة يباشرها الهلال الأحمر بطريق بسيطا طبرجل

ثمانية وفيات وإصابة يباشرها الهلال الأحمر بطريق بسيطا طبرجل

منطقة الجوف
إغلاق ٤ محلات بمدينة سكاكا مخالفاً للاشتراطات الصحية

إغلاق ٤ محلات بمدينة سكاكا مخالفاً للاشتراطات الصحية

منطقة الجوف

ثمانية وفيات وإصابة يباشرها الهلال الأحمر بطريق بسيطا طبرجل

ثمانية وفيات وإصابة يباشرها الهلال الأحمر بطريق بسيطا طبرجل
http://almnatiq.net/?p=851620
المناطق - الجوف

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف ظهر اليوم الاربعاء حادث تصادم وقع بين مركبة عائلية وشاحنة نتج عنه ثمانية وفيات وإصابة واحدة على أحد الطرق في محافظة طبرجل .
وفي تفاصيل البلاغ الذي وردت معلوماته لغرفة عمليات الهلال الأحمر على رقم الطوارئ 997 وذلك في تمام الساعة 14:43 من عمليات المرور يفيد بوقوع حادث تصادم نتج عنه عدة إصابات على الطريق المؤدي لمشاريع بسيطا بالقرب من سوق المواشي بالمحافظة .
وعلى الفور تم توجيه البلاغ لثلاثة فرق تابعة للهيئة حيث وصلت اولاها في تمام الساعة 14:54 وتم التعامل مع الحالات بالموقع بالكشف عليها والقيام بعملية الفرز ما تبين وجود ثمانية وفيات رحمهم الله وإصابة وجب التعامل معها ونقلهم جميعا من قبل الفرق الإسعافية والداعمة لطوارئ مستشفى طبرجل العام .
يذكر أن الحادث حظي بمتابعة من سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الدكتور تيمور بن شكر الله جان حتى تم نقل جميع الحالات وإمن ثم إستعداد الفرق لبلاغات أخرى .

روابط ذات صلة

بلدية دومة الجندل تضبط عمالة حولت سكنها مستودعاً لحفظ وتحضير الأطعمة

بلدية دومة الجندل تضبط عمالة حولت سكنها مستودعاً لحفظ وتحضير الأطعمة
إغلاق ٤ محلات بمدينة سكاكا مخالفاً للاشتراطات الصحية

إغلاق ٤ محلات بمدينة سكاكا مخالفاً للاشتراطات الصحية
1126 متطوعاً ومشاركاً في مبادرات جامعة الجوف التطوعية لمواجهة فيروس كورونا الجديد

1126 متطوعاً ومشاركاً في مبادرات جامعة الجوف التطوعية لمواجهة فيروس كورونا الجديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*