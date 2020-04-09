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بلدية دومة الجندل تضبط عمالة حولت سكنها مستودعاً لحفظ وتحضير الأطعمة

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بلدية دومة الجندل تضبط عمالة حولت سكنها مستودعاً لحفظ وتحضير الأطعمة

بلدية دومة الجندل تضبط عمالة حولت سكنها مستودعاً لحفظ وتحضير الأطعمة
http://almnatiq.net/?p=851627
المناطق - الجوف

تمكنت الفرق الرقابية في بلدية محافظة دومة الجندل من ضبط مستودع غذائي مقام بشكل عشوائي بسكن عماله من الجنسية الأسيوية تقوم بتخزين وتحضير مواد غذائية بطريقه عشوائية ويأتي ذلك ضمن جولاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية .
وأوضح رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم العنزي أن الفرق الميدانية داهمت سكن عماله كانت تستخدمه مستودعاً لحفظ المواد الغذائية بالإضافة لتحضير الأطعمة بطريقة مخالفة للأشتراطات الصحية ، وعلى الفور تم مصادرة محتويات المستودع من مواد غذائية و لحوم مجهولة المصدر وإتلافها وتحويل العمالة المخالفة للجهات الأمنية لأكمال اللازم .
وأكد رئيس البلدية المهندس فهد العنزي وبتوجية من سعادة أمين المنطقة أنه سوف يتم تطبيق النظام بحق كل مخالف للأنظمة والتعليمات ولن يكون هنالك تساهل بحقهم وبتكثيف الجولات الميدانية منوها بجهود الجهات المشاركة مع البلدية طالبا من الجميع التعاون مع البلدية وذلك من خلال الإتصال على رقم 940 في حال ملاحظة أي مخالفة .

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