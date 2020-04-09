انكماش اقتصاد قطر مع تراجع أنشطة التعدين والمحاجر

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أظهرت بيانات انكماش اقتصاد قطر بنسبة 0.6% في الربع الأخير من 2019، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، إذ تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر بنسبة 3.4% في الربع مقارنة مع مستواها قبل عام

كما أظهرت بيانات نشرت اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي في قطر، انكمش بنسبة 1.4% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث من 2019

وكانت الدوحة قد باعت أمس سندات بقيمة 10 مليارات دولار على ثلاث شرائح

وقالت نشرة الاكتتاب إن جائحة فيروس كورونا المستجد قد تواصل إلحاق الضرر باقتصاد قطر وأسواقها المالية، وقد تؤدي إلى تسجيل ركود هذا العام