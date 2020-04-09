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هل يتنقل المتزوج بأكثر من زوجة أثناء فترة منع التجول؟

هل يتنقل المتزوج بأكثر من زوجة أثناء فترة منع التجول؟
http://almnatiq.net/?p=851637
المناطق_الرياض

في الوقت الذي صدر قرار منع التجول لمدة 24 ساعة في عدد من المدن والمحافظات بهدف الحد من انتشار فايروس كورونا «كوفيد 19»، تساءل عدد من المتزوجين بأكثر من زوجه ولديه عدة مساكن يبيت فيها، عن إمكانية خروجه من منزل لآخر

كشفت مصادر أن الشخص المتزوج بأكثر من زوجة، ويرغب في التنقل بين مساكن زوجاته لتفقد أحوال عائلته واحتياجاتها، يدخل ضمن مراعاة الظروف الإنسانية

يذكر أن قرار منع التجول يراعي الصالح العام والحالات الإنسانية والحرجة، ما يؤكد تكامل القرار وملاءمته مع حاجات الأفراد والظروف الإنسانية

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